Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Στο σημείο της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού Τάισον, Ζίβκοβιτς και Ζαφείρης

Άφησαν λουλούδια και μία φανέλα
Ποδοσφαιριστές και επιτελείο του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο σημείο, όπου ο 20χρονος οπαδός του Δικεφάλου του Βορρά έχασε τη ζωή του, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους ποδοσφαιριστές Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χρήστο Ζαφείρη, άφησαν λουλούδια και μία φανέλα στο σημείο της δολοφονίας του νεαρού οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά.

“Λουλούδια και μια φανέλα στη μνήμη του Κλεομένη. Ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χρήστο Ζαφείρη βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας για να τιμήσουν τη μνήμη του Κλεομένη…”, αναφέρει η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
85
71
62
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo