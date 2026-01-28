ΠΑΟΚ: Συγκλονισμένοι και στη Ρουμανία από το πολύνεκρο δυστύχημα

Το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς και τους 3 τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, έχει συγκλονίσει και τη Ρουμανία, όπου και έλαβε χώρα το φρικτό τροχαίο με το μίνι βαν και την νταλίκα.

Τα ρουμανικά Μέσα καλύπτουν έτσι με εκτεταμένα ρεπορτάζ όσα συνέβησαν το “μαύρο” απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026, στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 έξω από την πόλη Λούγκοζ και είχε ως αποτέλεσμα επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ να χάσουν τη ζωή τους.

Ο ρουμανικός Τύπος αναπαράγει, επίσης, πληροφορίες από ελληνικά μέσα, επισημαίνοντας ότι οι επιβαίνοντες προέρχονταν κυρίως από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη διαδρομή μέσω Βουλγαρίας – Ρουμανίας – Ουγγαρίας, η οποία επιλέγεται συχνά από Έλληνες φιλάθλους λόγω της αποφυγής χρονοβόρων συνοριακών ελέγχων εκτός ΕΕ.

Παράλληλα, τα ρουμανικά τηλεοπτικά δίκτυα (Antena 3, Digi24, TVR, PRO TV κ.ά.) προβάλλουν εικόνες από το Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες, καθώς και την άφιξη δεκάδων Ελλήνων οπαδών που έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό τους. Όπως μετέδωσε το Antena 3, οι φίλαθλοι, σε κατάσταση σοκ, αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, περιμένοντας τον επαναπατρισμό των σορών.

Ιδιαίτερη προβολή δίνεται στην άμεση παρέμβαση της ελληνικής διπλωματικής αποστολής, αλλά και στις ευχαριστίες από την πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λίλη Γραμματίκα, προς τις ρουμανικές αρχές και τον λαό για τη στήριξη και την άμεση κινητοποίηση. Τα μέσα τονίζουν, επίσης, τη στενή συνεργασία Ελλάδας – Ρουμανίας σε όλα τα επίπεδα μετά το δυστύχημα. Ταυτόχρονα, εκτενή αναφορά γίνεται στα συλλυπητήρια μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας Ελλάδας και Ρουμανίας, με τον ρουμανικό Τύπο να αναδεικνύει τη διακρατική αλληλεγγύη και τον κοινό ευρωπαϊκό χαρακτήρα της τραγωδίας.

Μεταξύ άλλων, η ιστοσελίδα news.ro μεταφέρει τη συλλυπητήρια επιστολή που έστειλε ο υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας Καταλίν Πρεντόιου στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και την αλληλεγγύη του προς τους πληγέντες και την αθλητική κοινότητα του ΠΑΟΚ και της Ελλάδας. Στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο κ. Πρεντόιου τονίζει ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους και τις κοινότητες μέσω του πάθους, του σεβασμού και της φιλίας και επισήμανε ότι τέτοιες τραγωδίες έχουν αντίκτυπο πέρα από τα σύνορα. Παράλληλα, υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ της Ρουμανίας και της Ελλάδας, οι οποίοι ενισχύονται -μεταξύ άλλων- από την παρουσία ενός Ρουμάνου πολίτη στη θέση του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ.

Ο τόνος του ρουμανικού Τύπου είναι συνολικά βαρύς και συγκινησιακά φορτισμένος, με έμφαση στο νεαρό της ηλικίας των θυμάτων, στον φίλαθλο χαρακτήρα του ταξιδιού και στο γεγονός ότι «ο αθλητισμός δεν θα έπρεπε να οδηγεί σε τέτοιες τραγωδίες». Παράλληλα, αναδεικνύεται η αλληλεγγύη ακόμη και από οργανωμένους οπαδούς ρουμανικών ομάδων, που δήλωσαν πρόθυμοι να προσφέρουν βοήθεια στους Έλληνες φιλάθλους.

Η τραγωδία παρουσιάζεται από τα ρουμανικά ΜΜΕ όχι μόνο ως ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, αλλά ως ένα γεγονός με έντονη ανθρώπινη, αθλητική και διπλωματική διάσταση, που συγκλόνισε τη ρουμανική κοινή γνώμη και ανέδειξε τους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Ρουμανίας.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ