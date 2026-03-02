Αθλητικά

ΠΑΟΚ: «Τελειώνει» ο Γιούρι Ζντοβτς από τη θέση του προπονητή

Ειλημμένη απόφαση η λύση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Σλοβένο τεχνικό
Ο Γιούρι Ζντοβτς
Ο Γιούρι Ζντοβτς σε αγώνα του ΠΑΟΚ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Γιούρι Ζντοβτς να αποτελεί παρελθόν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, μετά τα άσχημα αποτελέσματα του τελευταίου μήνα.

Η ήττα από την ΑΕΚ στην GBL και ο εύκολος αποκλεισμός από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο Ελλάδας, φαίνεται ότι θα οδηγήσουν στο τέλος του Γιούρι Ζντοβτς από τον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς εκτιμάται ότι θα ανακοινώσουν άμεσα το “διαζύγιο” με τον Σλοβένο τεχνικό και αναζητούν ήδη τον αντικαταστάτη του, ενόψει και του αγώνα με τον Ολυμπιακό στην GBL.

Αθλητικά
