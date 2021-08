Ο ΠΑΟΚ φέρεται πως δέχτηκε την πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ από την Νόριτς για τον Χρήστο Τζόλη, που αναχωρεί άμεσα για Αγγλία.

Παίκτης της Νόριτς αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βρετανός δημοσιογράφος, Ράιαν Τέιλορ, ο ΠΑΟΚ είπε το «ναι» στα 12 εκατ. ευρώ που προσέφερα η Νόριτς, συν 2,35 εκατ. ευρώ σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων και ο παίκτης αναχωρεί άμεσα για Αγγλία.

Ο νεαρός εξτρέμ αναμένεται το Σαββατοκύριακο στο Νησί ώστε να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τα «καναρίνια» και να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα, όπου θα συναντήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο συνυπήρξε στον ΠΑΟΚ, ενώ στις 14 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα την Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα.

