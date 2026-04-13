ΠΑΟΚ: Τέλος η σεζόν για Ντεσπόντοφ, πάτησε γήπεδο ο Ζίβκοβιτς

Ο «δικέφαλος» επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του Πάσχα
Ο Ντεσπόντοφ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το σημαντικό παιχνίδι τίτλου με την ΑΕΚ (19/04/26, 18:00) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να πατάει γήπεδο μετά από καιρό για να προπονηθεί ατομικά. Αντίθετα, ο Ντεσπόντοφ αναμένεται να χειρουργηθεί στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού.

Μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς ατομική προπόνηση έκαναν οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι. Αντίθετα ο Ντεσπόντοφ έχει έντονες ενοχλήσεις στο δάχτυλο του ποδιού του, οι οποίες δεν το επιτρέπουν να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ.

Το ευχάριστο νέο του Ζίβκοβιτς δεν ήταν δυνατό να φέρει τα χαμόλελα στη Νέα Μεσημβρία, καθώς ο Ντεσπόντοφ λόγω του πόνου στο δάχτυλο του αριστερού ποδιού αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που σημαίνει ότι θα ολοκληρωθεί πρόωρα η σεζόν για αυτόν.

Η ομάδα του Λουτσέσκου θα συνεχίσει την Τρίτη του Πάσχα την προετοιμασία της για το ντέρμπι των «δικεφάλων». Οι δύο ομάδες έχουν πέντε βαθμούς διαφορά, με τον ΠΑΟΚ να καίγεται για τη νίκη για να μπει ξανά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αν δεν τα καταφέρει το έργο του θα είναι δύσκολο στη συνέχεια των πλέι οφ.

