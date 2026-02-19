ΠΑΟΚ – Θέλτα: Με Γερεμέγεφ ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τη Θέλτα στην Τούμπα για τα πλέι οφ του Europa League.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ξεκινάει βασικό τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, με τους Τάισον και Ζίβκοβιτς να καλύπτουν τις θέσεις των εξτρέμ.

H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ζαφείρης, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο βρίσκονται: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσεζ, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.