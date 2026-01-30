ΠΑΟΚ – Θέλτα: Οι ώρες των αγώνων σε Τούμπα και Βίγκο

Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα πλέι οφ του Europa League και εκεί θα αντιμετωπίσει σε μία διπλή “μονομαχία” την ισπανική Θέλτα, με την UEFA να κάνει γνωστές τις ημερομηνίες των αγώνων τους.

Μετά τη μεταξύ του “μάχη” στη League Phase, όπου η Θέλτα επικράτησε με 3-1 στο Βίγκο, οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες, με το πρώτο ματς να γίνεται αυτή τη φορά στην Τούμπα.

Ο αγώνας τους προγραμματίστηκε λοιπόν για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 στις 19:45, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στο “Μπαλαΐδος”, μία εβδομάδα αργότερα, στις 22:00.

