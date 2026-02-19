ΠΑΟΚ – Θέλτα: Σπουδαία «μάχη» για τα πλέι οφ του Europa League στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί απόψε (19/02/26, 19:45, Live από το Newsit.gr) τη Θέλτα στην Τούμπα για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, αναζητώντας ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στα προβλήματα που ταλαιπωρούν την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Έχοντας “χτυπηθεί” τον τελευταίο καιρό από τραυματισμούς, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει διαθέσιμους για το ματς με τη Θέλτα στην Τούμπα, τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Λούκα Ιβανούσετς, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Δημήτρη Πέλκα και ο Σουαλιό Μεϊτέ, ενώ τιμωρημένος είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει το έργο του κόντρα στην “ισχυρή” ισπανική ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Θέλτα είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και στη League Phase του φετινού Europa League, επικρατώντας εύκολα στο Βίγκο των “ασπρόμαυρων” με 3-1, ενώ και στην Ισπανία εμφανίζεται σε καλή κατάσταση και φέτος, “παλεύοντας” για νέα έξοδο στην Ευρώπη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναζητά έτσι λύσεις για να την αντιμετωπίσει στην πρώτη μεταξύ τους “μονομαχία” για τα νοκ άουτ του Europa League και αναμένεται να βάλει τον Χρήστο Ζαφείρη σε θέση “10”, για να καλύψει το κενό των Κωνσταντέλια και Πέλκα.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης Οζντόεφ, Καμάρα, Ζαφείρης, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ.