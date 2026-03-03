Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη ο Αντρέα Τρινκέρι για λογαριασμό του δικεφάλου

Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και θα αναλάβει δράση από την επόμενη σεζόν
Ο Αντρέα Τρινκέρι
Ο Αντρέα Τρινκέρι στο ΣΕΦ για την Μπάγερν Μονάχου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ έκανε το μπάμ και έκλεισε τον Αντρέα Τρινκιέρι να αναλάβει την τεχνική ηγεσία από τη νέα σεζόν και την Τετάρτη (04/03/26) θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιαστεί από την ομάδα.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη στις 14:40 την Τετάρτη 4 Μαρτίου και το απόγευμα (18:00) της ίδιας μέρας είναι προγραμματισμένο να γίνει η παρουσίασή του. Ο Ιταλός θα πιάσει δουλειά από την επόμενη αγωνιστική σεζόν στον πάγκο των ασπρόμαυρων, όπως έχει γίνει γνωστό από χθες (02/03/26) που έσκασε η «βόμβα».

Μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν την καθοδήγηση του δικεφάλου θα αναλάβει ο Παντελής Μπούτσκος και ο Ιταλός στο μεσοδιάστημα, όπως γνωστοποιήθηκε από τον «Δικέφαλο», θα λειτουργήσει ως σύμβουλος, με ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και τη δομή του αγωνιστικού τμήματος, για να είναι όλα όπως τα θέλει τη σεζόν 2026/27.

Ο Τρινκιέρι έχει εργαστεί ξανά στη χώρα μας για την Εθνική μπάσκετ τη σεζόν 2013-14, ενώ έχει μακρά πορεία στη Euroleague, καθώς έχει βρεθεί στον πάγκο των Μπάμπεργκ, Παρτιζάν, Μπάγερν Μονάχου και Ζαλγκίρις, μεταξύ άλλων.

