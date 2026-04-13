ΠΑΟΚ: Το λογότυπο της ομάδας μπάσκετ για τα 100 χρόνια

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και η ομάδα μπάσκετ του συλλόγου της Θεσσαλονίκης δημιούργησε το δικό της επετειακό λογότυπο.

Η ιστορική σεζόν του ΠΑΟΚ θα γιορταστεί με πλήθος εκδηλώσεων από όλα τα τμήματα του συλλόγου και η ομάδα μπάσκετ παρουσία το λογότυπό της, με ένα φοβερό video.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σχετική ανάρτησή της έγραψε δε τα εξής: “Ένας αιώνας μνήμης. Ένας αιώνας πίστης. Το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων είναι αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σε αυτούς που ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ. Ένας Αιώνας ΠΑΟΚ. 1926 – 2026”.

Ξεχωριστό λογότυπο έκανε και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.