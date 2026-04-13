Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Το λογότυπο της ομάδας μπάσκετ για τα 100 χρόνια

Παρουσίασε το επετειακό έμβλημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και η ομάδα μπάσκετ του συλλόγου της Θεσσαλονίκης δημιούργησε το δικό της επετειακό λογότυπο.

Η ιστορική σεζόν του ΠΑΟΚ θα γιορταστεί με πλήθος εκδηλώσεων από όλα τα τμήματα του συλλόγου και η ομάδα μπάσκετ παρουσία το λογότυπό της, με ένα φοβερό video.

Στη σχετική ανάρτησή της έγραψε δε τα εξής: “Ένας αιώνας μνήμης. Ένας αιώνας πίστης. Το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων είναι αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σε αυτούς που ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ. Ένας Αιώνας ΠΑΟΚ. 1926 – 2026”.

Ξεχωριστό λογότυπο έκανε και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
69
46
45
43
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo