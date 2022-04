Κέρδισε το χειροκρότημα όλων! Το σχόλιο που έκανε η UEFA στο λογαριασμό της στο Conference League για την πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης και η αντίδραση του “δικέφαλου του Βορρά”.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την πορεία του στο Conference League, γνωρίζοντας δυο ήττες από την Μαρσέιγ στα προημιτελικά της διοργάνωσης και αφήνοντας μια… πικρή γεύση στους φίλους του, μιας και η ομάδα έδειξε πως είχε τα φόντα να κάνει κάτι καλύτερο.

Η πορεία του “δικέφαλου του Βορρά” στην Ευρώπη ήταν εντυπωσιακή και ο λογαριασμός του UEFA Conference League σχολίασε στο Twitter: «Τι ταξίδι, τι πορεία».

What a journey. What a campaign.



⚫️⚪️ PAOK 👏👏👏#UECL pic.twitter.com/YH8LuiO7wi