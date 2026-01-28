Αθλητικά

ΠΑΟΚ: «Βαρύ» το κλίμα στη Νέα Μεσημβρία και ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους οπαδούς

Το video της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη προπόνηση μετά την τραγωδία
Λουλούδια για τους νεκρούς του ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα (EUROKINISSI/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Σε πένθος βρίσκεται ο ΠΑΟΚ από την είδηση του θανάτου 7 οπαδών του που ταξίδευαν προς το Λιόν για τον αγώνα της ομάδας τους στο Europa League και στη Νέα Μεσημβρία το κλίμα ήταν “βαρύ”.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να πιστέψουν τη νέα τραγωδία με οπαδούς της ομάδας τους και κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τους 7 οπαδούς τους που έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ρουμανίας.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν από το ματς με τη Λιόν, το οποίο θα γίνει πλέον χωρίς οπαδούς της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Πένθιμο το κλίμα και στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ.

