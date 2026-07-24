Πάολο Βαλέρι: «Ερωτεύτηκα την Ελλάδα, μου έδωσε λευκή επιταγή ο Μάκης Γκαγκάτσης»

Ο άλλοτε διεθνής Ιταλός διαιτητής, Πάολο Βαλέρι, έχει αναλάβει αναπληρωτής πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ και υπεύθυνος λειτουργίας του VAR (VAR Manager) στην Ελλάδα και δήλωσε ερωτευμένος με τη χώρα μας.

Σε συνέντευξή του στην Il Messaggero, ο Πάολο Βαλέρι μίλησε για τους διαιτητές στην Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τις ομάδες της Super League, αλλά και τη δική του δουλειά στην ΚΕΔ της ΕΠΟ.

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Οι δηλώσεις του Βαλέρι

«Είμαι στην Ελλάδα από το 2024 και την ερωτεύτηκα. Eπειδή ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γκαγκάτσης, μου έδωσε αυτό που υποσχέθηκε: λευκή… επιταγή για να συνεργαστώ. Και τώρα ανανέωσα το συμβόλαιό μου μέχρι το 2028.

Εδώ, η αγάπη για τις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ έρχεται πρώτη, μετά ακολουθεί η αγάπη για τη μητέρα σου. Υπάρχει πολύ περισσότερο πάθος. Ο Γκαγκάτσης είναι ένας από τους λίγους που κατείχε τη θέση για περισσότερα από δύο χρόνια, επειδή πάντα “κυβερνούσαν” οι μεγάλοι σύλλογοι και συνεχίζουν να το κάνουν. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, βάσει κανονισμού, αποφασίζουν σχεδόν τα πάντα, με την έγκριση των υπολοίπων».

Για τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου: «Ένα περιβάλλον που είχε προβλήματα με τη διαφθορά, αλλά και σωματικές επιθέσεις. Σπασμωδικές επιθέσεις, καμένα σπίτια, βόμβες κάτω από αυτοκίνητα. Και μετά τα μέσα ενημέρωσης: αν οι χειρότεροι Ιταλοί δημοσιογράφοι έρχονταν στην Ελλάδα, θα δούλευαν για την “Χριστιανική Οικογένεια”. Εδώ, δημοσιεύουν πολλές ψευδείς ειδήσεις, ψεύτικες ηχογραφήσεις VAR, οι οποίες δεν είναι δημόσιες όπως στην Ιταλία. Λάβετε υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες ορισμένων συλλόγων κατέχουν τηλεόραση και εφημερίδες, επομένως μπορούν να προκαλέσουν φασαρία, η οποία ενισχύεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν κάνετε μήνυση, τη γλιτώνουν με μια επιστολή απολογίας».

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Για το νέο μηχανισμό άμεσης πρόσβασης στις ηχογραφήσεις VAR: «Αποφασίσαμε να διαθέσουμε το ηχητικό στους συλλόγους, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να το ακούσουν κατόπιν αιτήματος. Και αυτό έχει αυξήσει την εμπιστοσύνη. Και μετά έχουμε έναν πρόεδρο που μας υπερασπίζεται».

Για την προστασία της αυτονομίας των διαιτητών: «Στον πρώτο ορισμό, για τον αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ατρόμητου, επιλέξαμε τον Σιδηρόπουλο, τον καλύτερο. Λοιπόν, μετά από δέκα λεπτά, ο πρόεδρος του Ατρόμητου ανακοίνωσε ότι αν δεν άλλαζε ο διαιτητής, δεν θα εμφανιζόταν η ομάδα. Ευτυχώς, ο Γκαγκάτσης ανακοίνωσε αμέσως ότι, σε περίπτωση απουσίας του, ο αγώνας θα ακυρωνόταν. Ο προηγούμενος που όριζε διαιτητές, ο Μπένετ, παραιτήθηκε επειδή ο πρόεδρος τον ανάγκασε να αλλάξει έναν από τους διαιτητές».

Για τα μέτρα που έλαβε ο Πάολο Βαλέρι: «Οι μικρότερες ομάδες συχνά παραπονιούνται και ζητούν ξένους διαιτητές, όπως αυτοί που, βάσει κανονισμού, πρέπει να διαιτητεύουν άμεσους αγώνες μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων, οι οποίοι δυστυχώς δεν εμπιστεύονται τους Έλληνες διαιτητές. Αλλά αυτή τη σεζόν, ελπίζουμε να τους επαναφέρουμε, όπως συνέβη στους τελικούς του Κυπέλλου και του Super Cup, οι οποίοι πήγαν πολύ καλά. Έχουμε διαπιστώσει ότι οι διαιτητές φοβούνται να κάνουν λάθος εναντίον μιας μεγάλης ομάδας επειδή θα έλειπαν για τέσσερις μήνες. Λάβετε υπόψη ότι κερδίζουν χίλια ευρώ ακαθάριστα ανά παιχνίδι, όταν ο μέσος μισθός εδώ είναι 700 ευρώ. Ας είμαστε σαφείς, η υποταγή έχει επανεμφανιστεί σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά τους σταματάμε χωρίς να το πούμε στις εφημερίδες, όπως συμβαίνει στην Ιταλία. Και τα αποτελέσματα είναι ορατά».

Για τα ακραία περιστατικά στην Ελλάδα: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν εισέλθει στο γήπεδο με όπλα. Σκεφτείτε ότι το 2018, η κυβέρνηση έκλεισε τα στάδια λόγω περιστατικών. Τώρα οι οπαδοί των φιλοξενούμενων απαγορεύεται να μετακινούνται πάντα στους μεγάλους αγώνες και έχει εισαχθεί το VAR, το οποίο μέχρι πέρυσι πληρωνόταν ακόμη και από το κράτος».

Για το ποδόσφαιρο στην Ιταλία: «Η Serie A δεν είναι για όλους, ούτε και το VAR. Δεν είναι ότι διαιτήτευες στη Serie A και τα παρατάς και πας στο Λισόνε (Lissone), το καλύτερο κέντρο VAR στην Ευρώπη, αλλά έτσι λειτουργεί στην Ιταλία. Ο Μαλαγκό είναι η σωστή επιλογή για την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, αλλά η δουλειά θα είναι δύσκολη επειδή πρέπει να ανοικοδομήσει ένα περιβάλλον που επί του παρόντος έχει πολύ μικρή αξιοπιστία».