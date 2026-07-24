Διεθνής Αυστραλός ποδοσφαιριστής οδηγούσε πάνω από τα όρια ταχύτητας και βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη

Μπελάδες για τον Κριστιάν Βολπάτο λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιστροφή του στην Αυστραλία από το Μουντιάλ της Αμερικής, αφού φέρεται να συνελήφθη για οδήγηση πάνω από τα όρια ταχύτητας και χρήση κοκαΐνης.

Ο Κριστιάν Βολπάτο αγωνίστηκε σε τρεις αγώνες με την Αυστραλία στο Μουντιάλ, αλλά λίγο πριν ξεκινήσει προετοιμασία με τη Σασουόλο στην Ιταλία, φαίνεται ότι προχώρησε σε μία σειρά παραβάσεις στην πατρίδα του.

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Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ο Αυστραλός ποδοσφαιριστής συνελήφθη στο Σίδνεϊ γιατί δύο φορές “πιάστηκε” να οδηγεί πάνω από τα όρια ταχύτητας και μάλιστα τη μία από αυτές, εμφανίζεται να έφτασε τα 109 χιλιόμετρα την ώρα, σε ζώνη με όριο ταχύτητας τα 60 χιλιόμετρα.

Η συνέχεια ήταν όμως ακόμη χειρότερη, αφού του έγινε έλεγχος για αλκοόλ και ναρκωτικά, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, κάτι που όμως διαψεύδει ο ίδιος ο Βολπάτο.

Από την πλευρά της, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αυστραλίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα, αναφέροντας τα εξής: «Είμαστε σε επαφή με τον ποδοσφαιριστή και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Θα υποστηρίξουμε τον παίκτη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας». Στο πλευρό του 22χρονου εξτρέμ στάθηκε αντίθετα, η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Αυστραλίας, η οποία και ανέφερε: «Η PFA έχει λάβει γνώση των αναφορών που αφορούν τον Κριστιάν Βολπάτο και θα φροντίσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχει την απαραίτητη υποστήριξη».