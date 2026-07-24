ΑΕΚ – Σάμσουνσπορ: Κεκλεισμένων των θυρών το φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία και έχει μπροστά της νέα φιλικά τεστ, ενόψει την έναρξης της σεζόν, με αυτό κόντρα στη Σάμσουνσπορ να γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Όπως ενημέρωσε κι επίσημα, η ίδια η ΑΕΚ, μετά από απόφαση των αρχών στην Ολλανδία, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στους οπαδούς στο φιλικό παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ, το οποίο και είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τετάρτη (29/07, 18:00).

Η ενημέρωση από την ΑΕΚ: “Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι η απογευματινή προπόνηση της ομάδας μας στην Ολλανδία αύριο Σάββατο θα είναι κλειστή για το κοινό και τον Τύπο. Επίσης, έπειτα από απόφαση των ολλανδικών Αρχών, ο φιλικός αγώνας με την Σάμσουνσπορ την προσεχή Τετάρτη θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και δε θα επιτραπεί η είσοδος σε φιλάθλους καμίας εκ των δύο ομάδων”.