Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ: Οι πανηγυρισμοί οπαδών και παικτών στη βροχή

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την… ουδέτερη έδρα της Ντινάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του Europa League, με τη νίκη του με 3-2 να τον μετατρέπει σε φαβορί για την πρόκριση και να πανηγυρίζεται έξαλλα από παίκτες και οπαδούς.

Με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη στην κατάμεστη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ είναι πια ένα… βήμα μακριά από την επόμενη φάση και έδειξε στην Πολωνία ότι είναι καλύτερος από την Ντινάμο Κιέβου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ήταν πάντως, το πρώτο παιχνίδι της σεζόν για τους Θεσσαλονικείς, αλλά και το ντεμπούτο του Αλέσιο Λίσι στον πάγκο του, με την παρακάμερα του αγώνα να εστιάζει στον Ιταλό προπονητή, αλλά και στους πανηγυρισμούς παικτών και οπαδών, με τους δεύτερους να μην σταματάνε ούτε λεπτό να ενισχύουν την ομάδα του ακόμη και μέσα στη βροχή.

Το PAOK TV κατέγραψε όσα συνέβησαν μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο.