Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Στις 8 Οκτωβρίου στο CAS θα κριθεί ο τίτλος του 2026 για Σενεγάλη ή Μαρόκο

Το επεισοδιακό Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2026 θα κριθεί πια στα δικαστήρια, αφού μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τη Σενεγάλη και την αφαίρεση του τίτλου για λογαριασμό του Μαρόκου από την πλευρά της ομοσπονδίας, οι δύο πλευρές οδηγούνται στο CAS.

Η ολιγόλεπτη αποχώρηση της Σενεγάλης από τον αγωνιστικό χώρο στον τελικό με το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, της στέρησε τον τίτλο από την ομοσπονδία του αφρικανικού ποδοσφαίρου, αλλά οι Σενεγαλέζοι αρνήθηκαν να παραδώσουν το τρόπαιο που κατέκτησαν τελικά στο ματς, κάνοντας αρχικά έφεση.

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Η απόφαση ήταν όμως ξανά εναντίον τους και έτσι προσέφυγαν στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS), το οποίο και ανακοίνωσε ότι θα εκδικάσει την απόφαση στις 8 Οκτωβρίου 2026. Η ακρόαση της υπόθεσης θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στην έδρα της στη Λωζάνη της Ελβετίας, ανέφερε το CAS σε ανακοίνωσή του.

«Μετά την ακρόαση, η επιτροπή θα ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις της. Σε αυτό το στάδιο, το CAS δεν μπορεί να δηλώσει πότε θα εκδοθεί η τελική απόφαση, αλλά δεν θα είναι την ημέρα της ακρόασης», ανέφερε σχετικά το CAS.