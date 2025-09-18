Πάου Γκασόλ για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Λατρεύω το πόσο αγαπά την Ελλάδα, είναι διαφορετικό να παίζεις για την Εθνική μπάσκετ της χώρας σου»

Ο Πάου Γκασόλ όντας καλεσμένος στην εκπομπή «NBA Today» του ESPN μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket.

Συγκεκριμένα ο Πάου Γκασόλ, χαρακτήρισε διαφορετικό συναίσθημα να παίζεις για τη χώρα σου καιπως λατρεύει το πάθος και την προσήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όταν φοράει τη φανέλα της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας.

Τα λόγια του Ισπανού για τον Greek Freak: «Λατρεύω το πάθος του. Λατρεύω το πόσο αγαπά τη χώρα του, την υπερηφάνεια που νιώθει για αυτήν, την αφοσίωση και την προσήλωση που έχει στην εθνική του ομάδα. Είναι κάτι ξεχωριστό να παίζεις για τη χώρα σου. Είναι κάτι ξεχωριστό το να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, τον λαό σου, τους οπαδούς σου όπου κι αν πας, αλλά ειδικά όταν παίζεις για την εθνική σου ομάδα».