Παπανικολάου μετά την ήττα της εθνικής: Δε νομίζω ότι οι διαιτητές είχαν ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε για πρώτη φορά στο Eurobasket 2025, χάνοντας με 80-77 από τη Βοσνία, σε ένα ματς που αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν έπιασε καλή απόδοση, αλλά και που έχει αρκετά διαιτητικά παράπονα. Μετά την ήττα της ομάδας, ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Κώστας Παπανικολάου, μίλησε για τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, για το τι έφταιξε, για τα σημεία που πρέπει να βελτιώσουν οι διεθνείς αλλά και τα διαιτητικά παράπονα.

“Νομίζω οτι δεν είχαμε το καθαρό μυαλό, σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δύο-τρεις δικές μου φάσεις, που δεν κατάφερα να βρω μια καλύτερη επιλογή, επειδή δεν είχα καθαρό μυαλό. Πολλά μπορεί να πάνε άσχημα μέσα σε ένα παιχνίδι, αλλά πρέπει να έχουμε την ηρεμία και τη ψυχραιμία να τη διαβάζουμε και να παίρνουμε τις καλύτερες αποφάσεις εκει που μετράει πάντα. Στο τέλος βγάλαμε μια αντίδραση αλλά δεν ήταν αρκετή” ανέφερε αρχικά ο Κώστας Παπανικολάου.

Για το δεύτερο ημίχρονο που έγινε το 18-0 σερί και εάν τους κατέβαλε: “Δεν έχω τόσο καθαρή εικόνα του παιχνιδιού για να απαντήσω σε αυτό, αλλά όπως είπα και πριν πρέπει εμείς να έχουμε το καθαρό μυαλό και να κάνουμε τις σωστές επιλογές, ασχέτως αν το παιχνίδι πάει καλα ή έχει στραβώσει για εμάς.”

Για το αν έφταιξε η διαφορά μεγέθους σωματοδομικά των αντιπάλων: “Νομίζω οτι από εδώ και πέρα όλες οι ομάδες που θα βρεθούν μπροστά μας θα έχουν μέγεθος, θα έχουν σωματική δύναμη και εμείς θέλουμε να το προσθέτουμε στο παιχνίδι μας. Νομίζω οτι το κάναμε στην αρχή, πέσαμε λίγο στην ένταση μας, επανήλθαμε . Αυτά τα σκαμπανευάσματα δεν μπορούμε να τα έχουμε και πρέπει να έχουμε μια συνεχή προσπάθεια να ματσάρουμε τους αντιπάλους με ενέργεια και δύναμη.”

Για τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση του: “Δεν ξέρω δεν έχουμε εικόνα ακόμα, ένα σφίξιμο είναι, δεν νομίζω να είναι κάτι πιο σοβαρό. Έχουμε όλη την ιατρική ομάδα μας εδώ, θα είναι από πάνω για να φροντίσουν να παίξω τη Πέμπτη.”

Για το 3/3 και την ήττα: “Είμαστε στο EuroBasket δεν μπαίνουμε στο παιχνίδι για να χάσουμε, ουτε μπορούμε να λέμε οτι θα μάθουμε από μια ήττα. Προφανώς δεν μπαινουμε μέσα για να χάσουμε αλλά μπορεί να μασ δείξει, όχι διδάξει, για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη στο επόμενο παιχνίδι. “

Για το αν έχουν στο μυαλό τους τη βαθμολογία και τον επόμενο αντίπαλο: “Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε εμείς καλά, η ομάδα να βρίσκεται στο επίπεδο που πρέπει για να είναι έτοιμη να παλέψει ανεξαρτήτως τον αντίπαλο. Σίγουρα ρίχνεις μια ματιά αλλά δεν έχεις ούτε επιλογή, γιατί δεν ξέρεις πως μπορεί να εξελιχθεί κάθε παιχνίδι, σε τί κατάσταση μπορεί να βρεθεί η ομάδα,γιατί σε αυτά τα τουρνουά που είναι ημερών μετράει η φυσική κατάσταση κάθε ομάδας, άρα εμείς πρέπει να φροντίσουμε να είναι στην καλύτερη φυσική κατάσταση.”

Για τους διαλόγους του με τους διαιτητές: “Δεν νομίζω οτι έιχαν ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία, ίσα ίσα στο κομμάτι της συγκέντρωσης και στο οτι χάσαμε λίγο τον προσανατολισμό μας στο παιχνίδι, νομίζω οτι είναι ένα από τα κομμάτια που δεν έπρεπε να αφήσουμε να μας επηρεάσει και αυτό φάνηκε απο το τέλος του παιχνιδιόυ που είχαμε πιο καθαρό μυαλό και καταφέραμε να βρούμε φάσεις, να επιστρέψουμε στο παιχνίδι και να φτασουμε κοντά.”