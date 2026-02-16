Παπανικολάου: «Ο πατέρας μου οδηγούσε επτά ώρες και κοιμόταν στο αμάξι μέχρι να τελειώσει ο αγώνας και να γυρίσουμε σπίτι»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο «EuroInsiders» και μίλησε για όλη τη διάρκεια της καριέρας του, τη μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα το 2013, τον Ολυμπιακό και τις οικογενειακές θυσίες.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Κώστας Παπανικολάου, που πλέον είναι αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής ομάδας, όταν ήταν να υπογράψει στον Άρη το 2008 ο πατέρας του είχε ζητήσει από τους Θεσσαλονικείς να παρέχουν ένα σπίτι στην οικογένειά του και να φοιτήσει ο ίδιος σε ιδιωτικό σχολείο.

Για τη μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα το 2013

Ο Παπανικολάου ανέλυσε τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα το 2013 και τον τρόπο σκέψης των ερυθρολεύκων τότε.

«Εκείνη τη στιγμή, αν με ρωτάς, ο Ολυμπιακός σκέφτηκε: «Έχουμε αυτόν τον τύπο, είναι νέος, έχει προοπτική, αλλά έχουμε τον Σπανούλη, έχουμε τον Πρίντεζη, έχουμε τον Σλούκα, έχουμε τον Μάντζαρη». Αν το δεις από την πλευρά του επιχειρείν, ήταν σαν να λένε «ΟΚ, μπορούμε να βγάλουμε κάτι από αυτό», χωρίς να χάνουμε τον βασικό κορμό μας»

«Είχα ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, άρα δεν είναι ότι «έφυγα». Όταν ο Ολυμπιακός συμφώνησε και η Μπαρτσελόνα μας είπε «πήραμε το πράσινο φως από τον Ολυμπιακό», σκέφτηκα: «ΟΚ, μάλλον δεν με θέλουν πια, πρέπει να προχωρήσω».

Για τις οικογενειακές θυσίες

Ο παίκτης του Ολυμπιακού μίλησε για τον τρόπο που ξεκίνησε η καριέρα του και τί ζήτησε ο πατέρας του από τον Άρη για να γίνει υπογράψουν με τους Θεσσαλονικείς.

«Όταν ο Άρης μας έκανε πρόταση και μας ρώτησε τι θέλουμε για να υπογράψω, ο πατέρας μου δεν ζήτησε χρήματα, αλλά ένα σπίτι για την οικογένειά μας και να φοιτήσω σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Οδηγούσε επτά ώρες και κοιμόταν μέσα στο αυτοκίνητο, περιμένοντας με να τελειώσω τον αγώνα για να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη.

Ό,τι και να έχω πετύχει (αγωνιστικά), δεν θα μπορέσω να του το ξεπληρώσω ποτέ.» Οι εμπειρίες αυτές, όπως εξηγεί, καθόρισαν τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή και προσπαθεί να μεταδώσει τις ίδιες αξίες στα παιδιά του. «Όλες οι δυσκολίες με έχουν διδάξει κάτι που το κρατάω μέχρι και σήμερα και προσπαθώ να περάσω στις κόρες μου.

Το φαγητό και όλα όσα έχουμε στη ζωή μας δεν είναι δεδομένο. Όταν είδα την κόρη μου να πετάει το φαγητό της, έγινα έξαλλος. Της εξήγησα ότι η μητέρα της αφιέρωσε χρόνο και προσπάθεια για να έχουμε ένα γεύμα στο τραπέζι κι εσύ δεν το σέβεσαι.»

Για το DNA των φιλάθλων του Ολυμπιακού

Ο αρχηγός της Εθνικής μπάσκετ της Ελλαδας έκλεισε τη συνέντευξή του, μιλώντας για το DNA του Ολυμπιακού και τους φιλάθλους της ομάδας.

«Θα σας πω ένα πράγμα που λένε οι οπαδοί μας. Δεν μας ενδιαφέρει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Φυσικά, θέλουμε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά θέλουμε να παλεύετε για κάθε κατοχή.

Όσο παλεύετε για κάθε κατοχή, θα σας στηρίζουμε. Θα είμαστε μαζί σας. Τη στιγμή που θα σας δούμε να σταματάτε να πολεμάτε, αυτή είναι η στιγμή που θα μας χάσετε».