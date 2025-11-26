Αθλητικά

Παπαπέτρου για Ομπράντοβιτς: «Ήσουν, είσαι και πάντοτε θα είσαι ο κορυφαίος, ό,τι και αν συμβεί»

Οι δυο τους συνυπήρξαν για μία σεζόν στην Παρτίζαν το 2022-23
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου πληροφορήθηκε την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτίζαν, με τον παλαίμαχο Έλληνα φόργουορντ να στέλνει μήνυμα στήριξης στον πολύπειρο Σέρβο προπονητή.

Με ένα story του στο Instagram, ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποθέωσε για ακόμα μία φορά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει μεσούσης της σεζόν από την Παρτίζαν.

«Ήσουν, είσαι και πάντοτε θα είναι ο κορυφαίος. Ό,τι και αν συμβεί» έγραψε ο παλαίμαχος φόργουορντ του Παναθηναϊκού, ανεβάζοντας δύο φωτογραφίες με τον “Ζοτς”.

papapetrou partizan

Οι δυο τους, άλλωστε, συνυπήρξαν για μία σεζόν στην Παρτίζαν το 2022-23.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo