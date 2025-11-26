Παπαπέτρου για Ομπράντοβιτς: «Ήσουν, είσαι και πάντοτε θα είσαι ο κορυφαίος, ό,τι και αν συμβεί»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου πληροφορήθηκε την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτίζαν, με τον παλαίμαχο Έλληνα φόργουορντ να στέλνει μήνυμα στήριξης στον πολύπειρο Σέρβο προπονητή.

Με ένα story του στο Instagram, ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποθέωσε για ακόμα μία φορά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει μεσούσης της σεζόν από την Παρτίζαν.

«Ήσουν, είσαι και πάντοτε θα είναι ο κορυφαίος. Ό,τι και αν συμβεί» έγραψε ο παλαίμαχος φόργουορντ του Παναθηναϊκού, ανεβάζοντας δύο φωτογραφίες με τον “Ζοτς”.

Οι δυο τους, άλλωστε, συνυπήρξαν για μία σεζόν στην Παρτίζαν το 2022-23.