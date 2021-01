Παπασταθόπουλος: Λύνεται το συμβόλαιο του με την Άρσεναλ

Ανοίγει… διάπλατα ο δρόμος για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, προκειμένου να βρει τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Λίγο πριν αποχαιρετήσει την Άρσεναλ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Ο Έλληνας αμυντικός φαίνεται πως έφτασε σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας του με τους «κανονιέρηδες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Κρις Γουάτλι, τις επόμενες ώρες αναμένεται η σχετική ανακοίνωση.

Ο Παπασταθόπουλος πλέον καλείται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το όνομα του έχει ακουστεί για Ολυμπιακό και ΑΕΚ από την Ελλάδα, ενώ ενδιαφέρον από το εξωτερικό έχουν δείξει Τζένοα και Μπέτις.

EXCLUSIVE: Arsenal and Sokratis have agreed to terminate the defender’s contract. Announcement imminent. pic.twitter.com/yc4nEYZ933