Παραδοχή Ντόνσιτς για τα κιλά του: «Δεν είμαι και στην καλύτερη κατάσταση»

Ο Λούκα Ντόνσιτς θεωρείται φέτος το φαβορί για να διαδεχθεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως MVP του NBA, όμως η επιστροφή του στα παρκέ έδειξε ότι δεν βρίσκεται και στην καλύτερη φυσική κατάσταση.

Τα σχόλια για τα κιλά του ήταν πολλά στο twitter, παρά τη νέα εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον ίδιο τον Σλοβένο σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς να παραδέχεται το γεγονός.

Αντετοκούνμπο: Τρομερή εμφάνιση στην ήττα των Μπακς από τον Ντόντσιτς (video)

«Ο κόσμος στο twitter μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν είμαι στην καλύτερη μου κατάσταση. Αλλά ξέρεις ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα μυώδης, οπότε τι να πω;», απάντησε ο ίδιος σε ερώτηση δημοσιογράφου. Νωρίτερα μάλιστα, ο ίδιος ο Ντόνσιτς είχε σχολιάσει μια προσπάθειά του στο ματς, γράφοντας στο twitter ότι του φαίνεται… αργός.

