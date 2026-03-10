Παρί – Ολυμπιακός: Για το πλεονέκτημα έδρας οι Πειραιώτες στη Γαλλία

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρί σε ένα παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής της Euroleague (10/03/26, 21:45, Newsit.gr, Novasports Prime), που διεξάγεται νωρίτερα από τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, καθώς το γήπεδο στο Παρίσι δεν ήταν διαθέσιμο στης 26 Μαρτίου, που είχε αρχικά οριστεί η αναμέτρηση.

Διπλή εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό αυτήν την εβδομάδα, αφού μετά την αναμέτρηση με την Παρί θα παίξει και με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (12/03/26, 20:00) και έχει ως στόχο το 2/2, με το οποίο θα αγκαλιάσει μία θέση στην πρώτη τετράδα της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι στην τρίτη θέση της διοργάνωσης με ρεκόρ 19-10 και προέρχεται από σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ (86-80). Η γαλλική ομάδα είναι στην 16η θέση της βαθμολογίας (11-18), όμως με τον τρόπο που αγωνίζεται είναι επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο.

Για τους Πειραιώτες εκτός θα είναι ο Τόμας Γουόκαπ, ενώ οι Σάσα Βεζένκοφ και Μόντε Μόρις παραμένουν αμφίβολοι. Και οι δύο είναι στην αποστολή για τα δύο παιχνίδια στη Γαλλία και η συμμετοχή τους θα κριθεί ανάλογα με την ετοιμότητά τους. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έμεινε στην Αθήνα και δεν θα είναι διαθέσιμος για τους ερυθρόλευκους με Παρί και Μονακό.

Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο ΣΕΦ είχε κερδίσει 98-86 τους Παριζιάνους σε μία αναμέτρηση που είχε ξεχωρίσει ο Φουρνιέ (18 πόντους), ενώ ο Ρόμπινσον των Γάλλων είχε κάνει μεγάλη ζημιά με 35 πόντους, με 7 εύστοχα τρίποντα.

Διαιτητές της αναμέτρησης στο Παρίσι είναι οι Ράντοβιτς, Ζαμοΐσκι και Ομπρκνέζεβιτς.