ΑΕΚ – Ολυμπιακός 68-95: Επιβλητική νίκη για το 2-0 και την πρόκριση των Πειραιωτών στους τελικούς της GBL

Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” με 95-68 την ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών της GBL και “τσέκαρε” το… εισιτήριό του για τους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου και θα αντιμετωπίσει για μία ακόμη χρονιά τον Παναθηναϊκό.

Με ένα φοβερό πλουραλισμό στην επίθεση, ο Ολυμπιακός κάλυψε εύκολα και τις απουσίες των Φουρνιέ – Ντόρσεϊ, για να κάνει… περίπατο στη Sunel Arena κόντρα στην ΑΕΚ και να φθάσει στο 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της GBL και προκριθεί στους τελικούς, όπου και περιμένει ήδη ο Παναθηναϊκός, μετά το δικό του 2-0 νωρίτερα επί του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα κόντρα στην ΑΕΚ, επέβαλλαν το ρυθμό τους από το πρώτο δεκάλεπτο και πάτησαν το… γκάζι στο φινάλε για να δώσουν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε 6 διψήφιους στον πίνακα των σκόρερ, με τον Βεζένκοφ να ηγείται του Ολυμπιακού με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για την ΑΕΚ, οι Μπράουν και Νάναλι είχαν 20 και 19 πόντους αντίστοιχα, αλλά ήταν απελπιστικά μόνοι τους και δεν μπόρεσαν να προβάλουν αντίσταση στους Πειραιώτες.

Τα δεκάλεπτα: 10-20, 30-44, 46-66, 68-95

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στατιστικά των παικτών

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος, 2 κλεψίματα), Σκορδίλης 4, Φλιώνης 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος), Μπάρτλεϊ 2 (2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν 20 (9/15 δίποντα, 2/6 βολές, 10 ριμπάουντ), Κατσίβελης 3 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Λεκαβίτσιους 6 (0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Πετσάρσκι 3 (1), Κουζμίνσκας 4 (0/2 τρίποντα), Νάναλι 19 (4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Γουόρντ 5 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Βεζένκοβ 15 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 λάθη), Παπανικολάου 2, Μιλουτίνοβ 7 (13 ριμπάουντ), Νιλικίνα 13 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Λαρεντζάκης, Μόρις 10 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Νετζήπογλου 6 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Πίτερς 11, Χολ 16 (8/10 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ)