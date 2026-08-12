Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα 2-1 Τελικό: Κατέκτησαν το Super Cup οι Παριζιάνοι

Η Παρί Σεν Ζερμέν προηγήθηκε με φοβερό σουτ του Κβαρατσκέλια, αλλά η Άστον Βίλα έχασε στη συνέχεια ένα... τσουβάλι ευκαιρίες και βρήκε τελικά το γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μάτζο να κάνει το 1-1.