Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα 2-1 Τελικό: Κατέκτησαν το Super Cup οι Παριζιάνοι

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 2-1 της Άστον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup στο Σάλτσμπουργκ, και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο.
Κεφαλιά του Μπουέντια, η μπάλα λίγο άουτ
Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Νωρίτερα μία καλή στιγμή της Άστον Βίλα
Ο Κβαρατσκέλια πλάσαρε πάνω από τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, αλλά η μπάλα πήγε παράλληλα με την εστία
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το δεύτερο γκολ της Παρί
Ο Χέμινγκς μπήκε στην περιοχή και σούταρε από κοντά, αλλά ο τερματοφύλακας της Παρί απέκρουσε
Ο Ντουέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Άστον Βίλα και σκόραρε για το 2-1 στο ματς, με το VAR να δείχνει ότι δεν υπήρχε οφσάιντ στη φάση
Ο Μπουεντία πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά αστόχησε
Κόντραρε το σουτ του Εμερί για την Παρί
Άστοχο σουτ του Μαγκίν για την Άστον Βίλα, μετά από ωραία αντεπίθεση
Η Παρί Σεν Ζερμέν προηγήθηκε με φοβερό σουτ του Κβαρατσκέλια, αλλά η Άστον Βίλα έχασε στη συνέχεια ένα... τσουβάλι ευκαιρίες και βρήκε τελικά το γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μάτζο να κάνει το 1-1.
Μία, δύο, τρεις, ο Μάτζο κατάφερε τελικά να σκοράρει με δύσκολο πλασέ από κοντά, για το 1-1 από την Άστον Βίλα
Ο Μάτζο πλάσαρε από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι και άουτ
Φάση διαρκείας στην περιοχή της Παρί, με τον Καμαρά να παίρνει την τελική κεφαλιά και τον Σαφόνοφ να αποκρούει
Ωραία σέντρα από δεξιά, ο Μάτζο πήδηξε μόνος του για κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Ο Μάτζο έστρωσε την μπάλα και σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Κεφαλιά του Μάτζο, λίγο άουτ η μπάλα για την Άστον Βίλα
Τρομερό σουτ του Κβαρατσκέλια μέσα στην περιοχή, για το 1-0 της Παρί στον τελικό του Super Cup
Φοβερό σουτ του Καμαρά, λίγο άουτ η μπάλα για την Άστον Βίλα
Μακρινό σουτ του Βιτίνια, η μπάλα άουτ για την Παρί
Πρώτο κόρνερ στο ματς για την Άστον Βίλα, που έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην Αυστρία
Μπιζό, Κας, Λίντελοφ, ΜακΓκιν, Καμαρά, Μπουέντια, Πάου, Μαάτσεν, Γκόμες, Μάντζο, Χέμινγκς
Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ζαϊρ-Εμερί, Ντουέ, Ακλιούς, Κβαρατσχέλια.
Η back to back πρωταθλήτρια του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, αντιμετωπίζει την τροπαιούχο του Europa League, Άστον Βίλα, για το μπρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup