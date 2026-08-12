Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα 2-1 Τελικό: Κατέκτησαν το Super Cup οι Παριζιάνοι

Ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν κατέληξε ξανά στους Παριζιάνους
Ντουέ
Super Cup
Ευρωπαϊκός τελικός
2 - 1
Τελικό σκορ
Η φάση με το γκολ του Ντουέ / REUTERS/Angelika Warmuth
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Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 2-1 της Άστον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup στο Σάλτσμπουργκ, και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο.

23:55 | 12.08.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:54 | 12.08.2026
Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 2-1 την Άστον Βίλα και κατέκτησε το Super Cup!
23:54 | 12.08.2026
Τέλος στο ματς!
23:50 | 12.08.2026
90+5'
Νέα χαμένη ευκαιρία για την Άστον Βίλα!

Κεφαλιά του Μπουέντια, η μπάλα λίγο άουτ

23:50 | 12.08.2026

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

23:41 | 12.08.2026
23:41 | 12.08.2026

Νωρίτερα μία καλή στιγμή της Άστον Βίλα

23:38 | 12.08.2026
81'

Ο Κβαρατσκέλια πλάσαρε πάνω από τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, αλλά η μπάλα πήγε παράλληλα με την εστία

23:30 | 12.08.2026
75'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το δεύτερο γκολ της Παρί

23:30 | 12.08.2026
Το δεύτερο γκολ της Παρί!
23:29 | 12.08.2026
64'
Χαμένη ευκαιρία για την Άστον Βίλα!

Ο Χέμινγκς μπήκε στην περιοχή και σούταρε από κοντά, αλλά ο τερματοφύλακας της Παρί απέκρουσε

23:21 | 12.08.2026

Ο Ντουέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Άστον Βίλα και σκόραρε για το 2-1 στο ματς, με το VAR να δείχνει ότι δεν υπήρχε οφσάιντ στη φάση

23:20 | 12.08.2026
62'
Μετράει το γκολ! 2-1 για την Παρί!
23:19 | 12.08.2026
Γκολ για την Παρί! Οφσάιντ δίνει ο βοηθός!
23:18 | 12.08.2026
60'
Ευκαιρία για την Άστον Βίλα!

Ο Μπουεντία πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά αστόχησε

23:13 | 12.08.2026
56'

Κόντραρε το σουτ του Εμερί για την Παρί

23:10 | 12.08.2026
23:10 | 12.08.2026
51'

Άστοχο σουτ του Μαγκίν για την Άστον Βίλα, μετά από ωραία αντεπίθεση

22:57 | 12.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:50 | 12.08.2026
Και το γκολ της ισοφάρισης!
22:49 | 12.08.2026
Οι χαμένες ευκαιρίες της Άστον Βίλα!
22:48 | 12.08.2026

Η Παρί Σεν Ζερμέν προηγήθηκε με φοβερό σουτ του Κβαρατσκέλια, αλλά η Άστον Βίλα έχασε στη συνέχεια ένα... τσουβάλι ευκαιρίες και βρήκε τελικά το γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μάτζο να κάνει το 1-1.

22:48 | 12.08.2026
Ημίχρονο στον τελικό του Super Cup!
22:47 | 12.08.2026

Μία, δύο, τρεις, ο Μάτζο κατάφερε τελικά να σκοράρει με δύσκολο πλασέ από κοντά, για το 1-1 από την Άστον Βίλα

22:46 | 12.08.2026
45+1'
Γκολ για την Άστον Βίλα!
22:45 | 12.08.2026
44'
Και δοκάρι για την Άστον Βίλα!

Ο Μάτζο πλάσαρε από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι και άουτ

22:42 | 12.08.2026
43'
Τρομερή ευκαιρία για την Άστον Βίλα!

Φάση διαρκείας στην περιοχή της Παρί, με τον Καμαρά να παίρνει την τελική κεφαλιά και τον Σαφόνοφ να αποκρούει

22:37 | 12.08.2026
41'
Νέα μεγάλη φάση για την Άστον Βίλα!

Ωραία σέντρα από δεξιά, ο Μάτζο πήδηξε μόνος του για κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

22:35 | 12.08.2026
22:30 | 12.08.2026
35'
Μεγάλη ευκαιρία για την Άστον Βίλα!

Ο Μάτζο έστρωσε την μπάλα και σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

22:29 | 12.08.2026
28'

Κεφαλιά του Μάτζο, λίγο άουτ η μπάλα για την Άστον Βίλα

22:21 | 12.08.2026
22:21 | 12.08.2026
20'

Τρομερό σουτ του Κβαρατσκέλια μέσα στην περιοχή, για το 1-0 της Παρί στον τελικό του Super Cup

22:20 | 12.08.2026
Γκολ για την Παρί Σεν Ζερμέν!
22:16 | 12.08.2026
22:12 | 12.08.2026
13'
Ευκαιρία για την Άστον Βίλα!

Φοβερό σουτ του Καμαρά, λίγο άουτ η μπάλα για την Άστον Βίλα

22:04 | 12.08.2026
10'

Μακρινό σουτ του Βιτίνια, η μπάλα άουτ για την Παρί

22:01 | 12.08.2026
4'

Πρώτο κόρνερ στο ματς για την Άστον Βίλα, που έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι

21:59 | 12.08.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:59 | 12.08.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην Αυστρία

21:52 | 12.08.2026
21:50 | 12.08.2026
Η ενδεκάδα της Άστον Βίλα


Μπιζό, Κας, Λίντελοφ, ΜακΓκιν, Καμαρά, Μπουέντια, Πάου, Μαάτσεν, Γκόμες, Μάντζο, Χέμινγκς

21:48 | 12.08.2026
Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν


Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ζαϊρ-Εμερί, Ντουέ, Ακλιούς, Κβαρατσχέλια.

21:47 | 12.08.2026

Η back to back πρωταθλήτρια του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, αντιμετωπίζει την τροπαιούχο του Europa League, Άστον Βίλα, για το μπρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν

21:45 | 12.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup

21:45 | 12.08.2026
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