Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα live ο τελικός του ευρωπαϊκού Super Cup

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup στο Σάλτσμπουργκ, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν στην Ευρώπη.