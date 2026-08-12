Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα live ο τελικός του ευρωπαϊκού Super Cup

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup στο Σάλτσμπουργκ, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν στην Ευρώπη.
Super CupΕυρωπαϊκός τελικός
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21:59 | 12.08.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην Αυστρία
21:52 | 12.08.2026
21:50 | 12.08.2026
Η ενδεκάδα της Άστον Βίλα
Μπιζό, Κας, Λίντελοφ, ΜακΓκιν, Καμαρά, Μπουέντια, Πάου, Μαάτσεν, Γκόμες, Μάντζο, Χέμινγκς
21:48 | 12.08.2026
Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν
Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ζαϊρ-Εμερί, Ντουέ, Ακλιούς, Κβαρατσχέλια.
21:47 | 12.08.2026
Η back to back πρωταθλήτρια του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, αντιμετωπίζει την τροπαιούχο του Europa League, Άστον Βίλα, για το μπρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν
21:45 | 12.08.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup
21:45 | 12.08.2026
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