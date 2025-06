Παρί Σεν Ζερμέν – Ίντερ Μαϊάμι 4-0: Επιβλητική πρόκριση για τους Παριζιάνους στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων

Η Παρί Σεν Ζερμέν “διέλυσε” από το πρώτο ημίχρονο την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, με 4-0 και πήρε επιβλητική πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στις ΗΠΑ.

Η κάτοχος του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, δεν δυσκολεύτηκε να δείξει την ανωτερότητά της κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι, του πρώην ηγέτη της Λιονέλ Μέσι, “καθαρίζοντας” το ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων από το πρώτο μέρος.

Με τον Νέβες να ανοίγει το σκορ από το 6ο λεπτό του αγώνα και να βρίσκει μία ακόμη φορά το δρόμο προς τα δίχτυα, το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Χακίμι να πετυχαίνει το τέταρτο γκολ, αφού προηγήθηκε και ένα αυτογκόλ του Άβιλες.

