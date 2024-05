Παρί Σεν Ζερμέν: Ήττα στο «αντίο» του Κιλιάν Εμπαπέ – Κορεό προς τιμήν του αλλά και αποδοκιμασίες στο γήπεδο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν μπροστά στους οπαδούς της, αλλά παρά το δικό του γκολ, η ομάδα του ηττήθηκε με 3-1 από την Τουλούζ.

Το Παρκ Ντε Πρενς ήταν κατάμεστο για το “αντίο” στον Εμπαπέ, αλλά τα συναισθήματα ήταν… ανάμεικτα, με τους οργανωμένους να τον αποθεώνουν με φοβερό κορεό προς τιμήν του, αλλά μέρος της υπόλοιπης κερκίδας να τον αποδοκιμάζει τόσο στο ξεκίνημα, όσο και μετά την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την ομάδα και θα το κάνει ως πρωταθλητής, αφού παρά το αρνητικό αποτέλεσμα με την Τουλούζ, οι Παριζιάνοι έχουν εξασφαλίσει τον τίτλο στη Γαλλία.

🔴🔵 Mbappé was honored by PSG Ultras in his last game at Parc des Princes. The club did not prepare any tribute for him. pic.twitter.com/ED5WqRfrEP