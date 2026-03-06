Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό 1-3: Οι Μονεγάσκοι έβαλαν φωτιά στην κορυφή της Ligue 1

Ευκαιρία για τη Λανς να μπει και πάλι γερά στη μάχη του τίτλου
REUTERS
REUTERS/Abdul Saboor

Η Μονακό πήρε εκδίκηση για τον αποκλεισμό από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League.

Η Μονακό έχει «συνέλθει» για τα καλά στη Ligue1 και το βράδυ της Παρασκευής (6/3) έριξε τη «βόμβα» στο πρώτο παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής, περνώντας με εμφατική νίκη 3-1 απ’ το «Παρκ ντε Πρενς» απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και παίρνοντας «ρεβάνς» για τον οριακό αποκλεισμό της στα play off του Champions League απ’ τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι Μονεγάσκοι ήταν εντυπωσιακοί σε όλο το παιχνίδι και προηγήθηκαν στο 27′ με τον Αλιούς. Στο 55′ ο Γκολόβιν με εξαιρετική εκτέλεση έδωσε «αέρα» δύο γκολ στη Μονακό, για να μειώσει στο 71′ ο Μπαρκολά. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, δεν άφησαν την Παρί να… χαρεί για πολύ και δύο λεπτά μετά (73′) με άλλο ένα πολύ ωραίο γκολ του Μπαλογκάν «καθάρισαν» το τρίποντο κι έβαλαν… φωτιά στην κορυφή της Ligue1.

Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής στη Ligue


Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό 1-3

(71′ Μπαρκολά – 27′ Αλιούς, 55′ Γκολόβιν, 73′ Μπαλογκάν)

Ναντ-Ανζέ 07/03

Οσέρ-Στρασμπούρ 07/03

Τουλούζ-Μαρσέιγ 07/03

Λανς-Μετς 08/03

Λιλ-Λοριάν 08/03

Νις-Ρεν 08/03

Μπρεστ-Χάβρη 08/03

Λιόν-Παρί FC 08/03

Βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 57 -25αγ.

Λανς 53

Λιόν 45

Μαρσέιγ 43

Μονακό 40 -25αγ.

Λιλ 40

Ρεν 40

Στρασμπούρ 35

Λοριάν 33

Μπρεστ 33

Τουλούζ 30

Ανζέ 29

Χάβρη 26

Παρί FC 25

Νις 24

Οσέρ 18

Ναντ 17

Μετς 13

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
87
50
47
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo