Παρί Σεν Ζερμέν: Ο σάλος με τα «κλεμμένα» λάστιχα του πούλμαν της ομάδας και η αλήθεια πίσω από τη viral φωτογραφία

Έστω και με αρκετό άγχος, η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να αποκλείσει την Άστον Βίλα και να προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League. Όπως φάνηκε στην αρχή, οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας είχαν διάθεση να κάνουν ένα χουνέρι στην γαλλική ομάδα. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, εμφάνισαν το πούλμαν που την μετέφερε να είναι… χωρίς ρόδες!

Η είδηση αυτή με την “κλοπή στο πούλμαν της Παρί Σεν Ζερμέν -πριν τη ρεβάνς στην έδρα της Άστον Βίλα- έκανε το… γύρο του κόσμου, αλλά η αλήθεια ήταν κάπου αλλού!

Η φωτογραφία που αναρτήθηκε ήταν “ύποπτη”. Η ιστοσελίδα “GOAL Indonesia”επιβεβαίωσε τη μη γνησιότητά της, λέγοντας πως είναι επεξεργασμένη.

Το καλό “edit” που έγινε στην εικόνα, ήταν αρκετό για να πείσει το ευρύ κοινό. Φυσικά, στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες ανάλογες φωτογραφίες, με το πούλμαν να έχει “πεταχτεί” στα σκουπίδια.

Aston Villa fans stole the tires of the Paris Saint-Germain bus pic.twitter.com/1ZhyAtqBJW

PSG bus was stuck for hours trying to leave Birmingham this morning… pic.twitter.com/v5XLLHnErF