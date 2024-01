Η Παρί Σεν Ζερμέν “λύγισε” εύκολα την Τουλούζ στον τελικό του Σούπερ Καπ Γαλλίας και με τη νίκη της με 2-0, κατέκτησε για 12η φορά στην ιστορία της τον τίτλο του «Trophee des Champions».

Στην 28η έκδοση της διοργάνωσης, η Παρί Σεν Ζερμέν έφθασε άνετα στην κατάκτηση του τροπαίου, ανοίγοντας το σκορ με τον Λι Κανγκ μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα και “σφραγίζοντας” τη νίκη με τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 44′.

KYLIAN F*CKING MBAPPE



THE BEST PLAYER OF THE F*CKING WORLD pic.twitter.com/Z47sknIFCw