Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Σίριλ Ντέσερς φουλάρει για το μεγάλο come back στους αγώνες των «πρασίνων»

Ο Νιγηριανός επιθετικός μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Σημαντική εξέλιξη στο ιατρικό δελτίο του Παναθηναϊκού. Τα ευχάριστα νέα αφορούν τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος δείχνει έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Η πορεία της αποθεραπείας του Σίριλ Ντέσερς εξελίχθηκε με ιδανικό τρόπο και π Νιγηριανός επιθετικός πήρε το “πράσινο φως” από το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού, για να επιστρέψει στο πλήρες πρόγραμμα προπονήσεων των “πράσινων”.

Ο Ντέσερς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι και πρόλαβε να πραγματοποιήσει μόλις 15 συμμετοχές (με τέσσερα γκολ), πριν “χτυπηθεί” από τραυματισμούς. Στα τέλη του Μαρτίου είχε παρθεί η απόφαση να μπει στο χειρουργείο για επιδιόρθωση τένοντα, ώστε να μην υπάρξει ρίσκο υποτροπής και έχασε το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ντέσερς έκανε το καλοκαίρι προσωπικές θεραπείες και ενδυνάμωση, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του.

Σύμφωνα με το πλάνο χρησιμοποίησής του, ο Ντέσερς θα είναι διαθέσιμος στα playoffs του Conference League, σε περίπτωση βέβαια που ο Παναθηναϊκός περάσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948.

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