Η ελληνική κωπηλασία στις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης – 5η θέση στα μετάλλια, στη διοργάνωση του Βαρέζε

Την καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών πέτυχε η Εθνική ομάδα κωπηλασίας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (02.08.2026) στο της Ιταλίας.

Τα γαλανόλευκα κουπιά της Εθνικής ομάδας κωπηλασίας κατέκτησαν 5 μετάλλια εκ των οποίων ένα χρυσό 2 ασημένια και 2 χάλκινα κάτι που είχαν να κάνουν από το μακρινό 2009, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπλεντ, στην Σλοβενία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μοναδικό χρυσό μετάλλιο της ελληνικής αποστολής κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών με χρόνο 6:50.92 κατακτώντας το πρώτο του προσωπικό χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών.

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ο Στέφανος Ντούσκος κατάφερε να κατακτήσει το πέμπτο του συνεχόμενο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τερματίζοντας στην τρίτη θέση στον τελικό του σκιφ με χρόνο 6:40.97 πίσω από τον Γερμανό Ζάϊντλερ (6:36.39) και τον Λευκορώσο Ζάλατι (6:39.94).

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν από το ξεκίνημα του τελικού στην πρώτη τριάδα και στο φινάλε έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου που είναι το πέμπτο του ευρωπαϊκό μετάλλιο από το 2022 και μετά επιτυχία που κανείς από τους αντιπάλους του δεν έχει καταφέρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα ένα μετάλλιο κέρδισε η Γαβριέλα Λιόλιου στο Ευρωπαϊκό του Βαρέζε τερματίζοντας στην 3η θέση του σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών με χρόνο 7:39.14.Την προηγούμενη μέρα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο μαζί με την Λίλα Μουρατίδου στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών.

Το Σάββατο (01.08.2026) που μας πέρασε, η Ελλάδα πανηγύρισε ένα ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ των γυναικών που αποτελούσαν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μηλένα Κοντού.

Με αυτά τα πέντε μετάλλια η Ελλάδα πήρε την 5η θέση στον σχετικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος αφήνοντας μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος πίσω της και αποδεικνύοντας ακόμη μία φορά ότι ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας κωπηλασίας.