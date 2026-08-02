Η Εθνική Εφήβων γνώρισε βαριά ήττα 99-69 από την Γερμανία στο Eurobasket U18 και έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Εθνική Εφήβων δεν μπόρεσε να φτάσει στο όνειρο την πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19. Η Ελλάδα έκλεισε με ήττα τα παιχνίδια της στο Eurobasket U18, χάνοντας με 99-69 από την Γερμανία.

Η Εθνική Εφήβων κατέλαβε έτσι την έκτη θέση της τελικής κατάταξης του Eurobasket και έχασε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19 που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στο Παρντούμπιτσε της Τσεχίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελλάδα έκανε δύο «ξεσπάσματα» στην πρώτη περίοδο. Το πρώτο ήρθε με την έναρξη του αγώνα και οδήγησε σε ένα 7-0 (1’43’’) και το δεύτερο ήρθε όταν ο Άντερσον έφερε το παιχνίδι στα ίσια (9-9, 5’25’’). Ένα καρέ παικτών, Χατζηλάμπρου, Ζούπας, Γκίκας, Χαρτώνας έγραψαν το 20-13 (8’20’’), μόνο για να απαντήσει η Γερμανία, να πάρει το προβάδισμα και να φτάσει στο 20-29 (12’) με ένα 16-0. Η Ελλάδα βρέθηκε στο -14 (22-36, 13’27’’), αλλά στην τελική ευθεία για την συμπλήρωση του εικοσαλέπτου ο Χατζηλάμπρου με οχτώ πόντους βοήθησε να διαμορφωθεί το 35-44.

Ο Μπουζούλας με την έναρξη της τρίτης περιόδου μείωσε στους οχτώ (37-45, 21’). Η Γερμανία πήρε τα ριμπάουντ πήγε άμεσα το παιχνίδι στον δικό της ρυθμό και έφτασε στο 37-53 σε περίπου ένα λεπτό. Ασημένιος και Χατζηλάμπρου ευστόχησαν για το 48-60 (25’13’’), αλλά η Γερμανία κυριάρχησε στα επόμενα λεπτά για να φτάσει στο 51-75 (30′), απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο (56-85, 35′) και συνέχισε για να φτάσει στην τελική επικράτηση με 99-69.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 35-45, 51-75, 69-99

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας 7 (1), Βενετίδης, Χαϊδεμένος 8, Θωμάκος 5 (1), Χατζηλάμπρου 18 (4τρ.μ 13ρ.), Σκληρός 3, Μπουζούλας 4, Χαρτώνας 6 (2), Γκίκας 7, Ασημ;eνιος 7 (1), Πούλος 4