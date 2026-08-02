ΠΑΟΚ: Ο Τομ Λουσέ έφτασε στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (02.08.2026) ο Τομ Λουσέ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Ο 23χρονος Γάλλος χαφ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στον ΠΑΟΚ, ώστε στη συνέχεια να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες του deal και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Θεσσαλονικείς.

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Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τη Νις για την αγορά του έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μεταγραφή να βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία.

Ο Λουσέ αγωνίζεται κυρίως στη θέση “8”, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει και στα άκρα της επίθεσης, κυρίως αριστερά. Προέρχεται από τρεις γεμάτες σεζόν με τη Νις, έχοντας πέρυσι 42 αγώνες, πρόπερσι 31 συμμετοχές και τη σεζόν 2023 – 24 άλλες 18 συμμετοχές, παρά το νεαρό της ηλικίας του.