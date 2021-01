«Πάρτι» για Αντετοκούνμπο στο Ντιτρόιτ, 10ος σε τρίποντα στην ιστορία των Μπακς (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε triple-double και οι Μπακς πέρασαν με 110-101 από την έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Μπακς και Γιάννης Αnτετοκούνμπο φαίνεται πως πήραν για τα καλά… φόρα. Η ομάδα του Μιλγουόκι έκανε «πάρτι» στην έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς (110-101) ανεβάζοντας –με τέσσερις σερί νίκες- το ρεκόρ της στο 8-4.

Ο δυο φορές MVP κυριάρχησε στο παρκέ, πετυχαίνοντας triple-double. Ο Αντετοκούνμπο είχε 22 πόντους με 6/10 βολές, 5/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 κοψίματα. Μάλιστα, οι 11 από τους πόντους του ήρθαν στην Τρίτη περίοδο.

Triple-double for the Greek Freak: 22 PTS | 10 REB | 10 AST pic.twitter.com/C1E8y6az3G

Ο Χόλιντει πρόσφερε 21 πόντους στους Μπακς, ο Φορμπς 13, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 4 λεπτά, έχοντας 1 κλέψιμο.

Από το Ντιτρόιτ (με 2-9 έχει αυτή τη στιγμή το χειρότερο ρεκόρ στο φετινό πρωτάθλημα) ο Γκραντ πέτυχε 22 πόντους, ο Τζάκσον είχε 18, ο Γκρίφιν 12 πόντους.

Να αναφέρουμε ότι αυτό ήταν το 20ο triple-double στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος «κέρδισε» ένα ακόμα «παράσημο». Με τα δυο τρίποντα που πέτυχε στο Ντοτρόιτ, ο «Greek freak» έπιασε τον Κάρλος Ντελφίνο στη 10 θέση της σχετικής λίστας, στην ιστορία των Μπακς.

Ο Αντετοκούνμπο έχει 325 τρίποντα σε 1141 προσπάθειες σε 539 αγώνες κανονικών περιόδων στην καριέρα του στο ΝΒΑ, με τον Τόνι Σνελ (333) να είναι ακριβώς μπροστά του στην ένατη θέση. Όγδοος είναι με 425 ο Τιμ Τόμας, έβδομος με 432 ο Τσάρλι Μπελ, έκτος ο Γκλεν Ρόμπινσον με 494, πέμπτος ο Ερσάν Ιλιασόβα με 536, τέταρτος με 554 ο Μπράντον Τζένινγκς, τρίτος με 921 ο Κρις Μίντλετον, δεύτερος με 1003 ο Μάικλ Ρεντ και πρώτος με 1051 ο Ρέι Άλεν.

Giannis Antetokounmpo has tied Carlos Delfino for 10th on the Bucks All-Time three pointers list with 325.#FearTheDeer pic.twitter.com/ZhshmGOgSe