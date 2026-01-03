Αθλητικά

Πάρτι στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Betsson Super Cup

Έξαλλοι οι πανηγυρισμοί με το τρόπαιο της διοργάνωσης
Ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς με νίκη με 3-0 στον τελικό του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ και οι παίκτες του το πανηγύρισαν έξαλλα στα αποδυτήρια.

Με τον Ροντινέι πρωταγωνιστή και όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού γύρω από το τρόπαιο του Betsson Super Cup πανηγυρίστηκε ο πρώτος τίτλος της σεζόν για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Υπό τους ήχους του «Freed from desire» χόρεψαν και τραγούδησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.

