Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104 τελικό: Ερυθρόλευκο πάρτι στο Βελιγράδι

Δεύτερη σερί νίκη στην Euroleague με εκκωφαντική εμφάνιση στο Βελιγράδι
Ο Βεζένκοφ
Euroleague
22η αγωνιστική
66 - 104
Τελικό
Ο Βεζένκοφ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

22:15 | 14.01.2026

Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr

22:14 | 14.01.2026
Απίθανο πάρτι για τους Πειραιώτες στο Βελιγράδι
22:14 | 14.01.2026
Τέλος αγώνα: Παρτιζάν - Ολυμπιακός 66-104
22:14 | 14.01.2026

64-104

22:13 | 14.01.2026

Στο πάρτι μπήκε και ο Λαρεντζάκης

22:12 | 14.01.2026

Σερί 7-0 και 62-100 μειώνουν οι Σέρβοι

22:12 | 14.01.2026
55-100 στο +45 η διαφορά!
22:10 | 14.01.2026

O Πίτερς δεν σταματάει να πυροβολεί από το τρίποντο, ο Ουάσινγκτον προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα

22:07 | 14.01.2026

51-94 από τον Χολ

22:07 | 14.01.2026

51-92 απαντάει με τρίποντο ο Νιλικίνα

22:04 | 14.01.2026

51-89 με τρίποντο του Ουάσινγκτον

22:02 | 14.01.2026
48-89 με τρίποντο του Πίτερς! Στο +41 η διαφορά
22:01 | 14.01.2026

48-86 από τον Χολ

22:01 | 14.01.2026

48-84 με τρίποντο του Πίτερς

22:00 | 14.01.2026

Μείωσε στους 33 πόντους (48-81) με τρίποντο ο Αμερικανός της Παρτιζάν

22:00 | 14.01.2026

Ο Ουάσινγκτον προσπαθεί να διασωθεί από το ναυάγιο της Παρτιζάν

22:00 | 14.01.2026

Δεν χρείαζεται άλλωστε

21:58 | 14.01.2026

Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ έκατσαν στον πάγκο και πιθανότατα δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν

21:58 | 14.01.2026

Για να δούμε η διαφορά θα πάει και πάνω από τους 40 πόντους;

21:58 | 14.01.2026
Ξεκινάει η τέταρτη περίοδος
21:56 | 14.01.2026
Στο +36 οι Πειραιώτες! Ασύλληπτο πάρτι στο Βελιγράδι
21:55 | 14.01.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παρτιζάν - Ολυμπιακός 43-79
21:55 | 14.01.2026

43-79 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:55 | 14.01.2026

43-76 από τον Μιλουτίνοφ

21:53 | 14.01.2026

Δεν μετράει το καλάθι της Παρτιζάν, παραμένει το 43-74

21:51 | 14.01.2026

45-74 μειώνει ο Καλάθης

21:51 | 14.01.2026

43-74 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος του παρκέ στο τρίτο δεκάλεπτο

21:50 | 14.01.2026

43-71 από τον Τζεκίρι

21:47 | 14.01.2026

41-71 με μία βολή του Πέιν έπειτα από τεχνική ποινή στον Νιλικίνα

21:44 | 14.01.2026

40-71 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

21:43 | 14.01.2026

40-70 από τον Μιλουτίνοφ και στρογγυλή 30αρα!

21:43 | 14.01.2026

40-68 μπροστά ο Ολυμπιακός με Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να βάζουν όποτε θέλουν καλάθι

21:42 | 14.01.2026

37-64 απαντάει ο Μιλουτίνοφ

21:41 | 14.01.2026

37-62 με τρίποντο του Μπόνγκα

21:40 | 14.01.2026

Αν δεν πατήσουν φρένο οι Πειραιώτες, η διαφορά θα ξεπεράσει τους 30 πόντους

21:39 | 14.01.2026
Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός, δεν δείχνει κανένα έλεος στην τραγική Παρτιζάν
21:39 | 14.01.2026

34-62 από τον Ντόρσεϊ

21:39 | 14.01.2026

34-60 από τον Βεζένκοφ

21:37 | 14.01.2026

34-57 με τρίποντο του Γουόκαπ

21:37 | 14.01.2026

32-54 με μπροστάρη τον Ντόρσεϊ

21:36 | 14.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:17 | 14.01.2026
Ερυθρόλευκο πάρτι με 18 πόντους από τον Βεζένκοφ
21:17 | 14.01.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παρτιζάν - Ολυμπιακός 31-52
21:16 | 14.01.2026

31-52 με τρίποντο του Γουόκαπ

21:14 | 14.01.2026

31-49 από τον Βεζένκοφ

21:11 | 14.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει ισοπεδώσει τους Σέρβους στο δεύτερο δεκάλεπτο

21:09 | 14.01.2026

31-47 με τρίποντο του Γουόκαπ

21:09 | 14.01.2026
Τρία λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου
21:09 | 14.01.2026
Σαρωτικός Ολυμπιακός στο Βελιγράδι!

Δεν έχει αφήσει κανένα περιθώριο στους Σέρβους

21:08 | 14.01.2026

31-44 με τρομερό κάρφωμα του Χολ

21:08 | 14.01.2026

31-42 από τον Βεζένκοφ

21:07 | 14.01.2026

31-40 με 2/2 βολές του Μπόνγκα

21:07 | 14.01.2026

29-40 μειώνει ο Μπρούνο Φερνάντο

21:06 | 14.01.2026

27-40 με τρίποντη βόμβα του Βεζένκοφ

21:06 | 14.01.2026

27-37 με 2/2 βολές του Τζεκίρι

21:03 | 14.01.2026

25-37 από τον Γουόρντ

21:02 | 14.01.2026
15' Τάιμ άουτ
21:02 | 14.01.2026

25-35 από τον ασταμάτητο Βεζένκοφ

21:00 | 14.01.2026

25-33 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ, ο οποίος είναι φοβερός και σήμερα

21:00 | 14.01.2026

25-31 και πάλι από τον Ουάσινγκτον

21:00 | 14.01.2026

Απαντάει με τρίποντο ο Γουόρντ για το 23-31

20:59 | 14.01.2026

Λάκιτς για το 23-28

20:58 | 14.01.2026

21-28 με κάρφωμα του Χολ

20:58 | 14.01.2026

21-26 μειώνει ο Ουάσινγκτον

20:58 | 14.01.2026

Στον πάγκο κατευθείαν από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μπήκε ξανά ο Βεζένκοφ στη θέση του που δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί ούτε για 2 λεπτά

20:56 | 14.01.2026

Πρόβλημα με τα φάουλ και για τον Πίτερς που χρεώθηκε πολύ γρήγορα με 2

20:55 | 14.01.2026

Στο μεταξύ, ο Μιλουτίνοφ χρεώθηκε με δεύτερο φάουλ και κάθισε στον πάγκο

20:52 | 14.01.2026

19-26 με τρίποντο του Φουρνιέ

20:51 | 14.01.2026

19-23 μειώνει ο Ουάσινγκτον

20:51 | 14.01.2026

17-23 με τρίποντο του Νιλικίνα που μπήκε ζεστός κόντρα στην πρώην του ομάδα

20:51 | 14.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:48 | 14.01.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Παρτιζάν - Ολυμπιακός 17-20

Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ κάνουν τη διαφορά για τους Πειραιώτες στο ξεκίνημα του αγώνα

20:46 | 14.01.2026

17-20 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

20:44 | 14.01.2026

17-18 μειώνει με τρίποντο ο Μαρίνκοβιτς

20:43 | 14.01.2026

14-18 από τον Βεζένκοφ

20:42 | 14.01.2026

14-16 με 2/2 βολές του Ουάσινγκτον

20:41 | 14.01.2026
Τρία λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου
20:39 | 14.01.2026

12-16 με τρίποντο του Παπανικολάου

20:39 | 14.01.2026

12-13 μειώνει ο Ουάσινγκτον

20:39 | 14.01.2026

10-13 από τον Μιλουτίνοφ

20:38 | 14.01.2026

10-11 με τρίποντο του Γουόκαπ

20:38 | 14.01.2026

10-8 από τον Τζεκίρι

20:35 | 14.01.2026

8-8 με 2/3 βολές από τον Πέιν, έπειτα από κακό φάουλ του Ντόρσεϊ

20:34 | 14.01.2026

6-8 με καλάθι και φάουλ του Ντόρσεϊ

20:33 | 14.01.2026

6-5 μειώνει με τρίποντο ο Βεζένκοφ

20:32 | 14.01.2026

6-2 από τον Μπόνγκα

20:32 | 14.01.2026

4-2 με 2/2 βολές του Μπρούνο Φερνάντο

20:32 | 14.01.2026

2-2 απαντάει ο Ντόρσεϊ

20:31 | 14.01.2026

2-0 από τον Μπρούνο Φερνάντο

20:30 | 14.01.2026
Τζάμπολ στο Βελιγράδι
20:26 | 14.01.2026
Οι πεντάδες του αγώνα

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ.

Παρτίζαν: Πέιν, Μαρίνκοβιτς, Μπόνγκα, Οσετκόφσκι, Φερνάντο.

20:26 | 14.01.2026

Η Παρτίζαν θα αγωνιστεί απόψε χωρίς τους Καρλίκ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Τζαμπάρι Πάρκερ και Μάριο Νάκιτς

20:20 | 14.01.2026
20:19 | 14.01.2026
Με πολλά προβλήματα παρατάσσεται η Παρτιζάν, η οποία είναι η χειρότερη ομάδα της διοργάνωσης μετά την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς
20:19 | 14.01.2026
Η δωδεκάδα της Παρτιζάν

Μούρινεν, Ουάσινγκτον, Οσετκόβσκι, Μποσνιάκοβιτς, Μαρίνκοβιτς, Ποκουσέβσκι, Πέιν, Μπόνγκα, Λάκιτς, Τζεκίρι, Φερνάντο, Καλάθης

 
 

20:18 | 14.01.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Νιλικίν, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πιτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, ΜαΚίσικ, Φουρνιέ

 
20:18 | 14.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 12-8 (7-3 εντός και 5-5 εκτός έδρας). Η Παρτίζαν βρίσκεται στο 6-15 (5-5 εντός και 1-10 εκτός έδρας), ρεκόρ που τη φέρνει στην τελευταία θέση της κατάταξης

20:17 | 14.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague

