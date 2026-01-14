Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104 τελικό: Ερυθρόλευκο πάρτι στο Βελιγράδι

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague.
64-104
Στο πάρτι μπήκε και ο Λαρεντζάκης
Σερί 7-0 και 62-100 μειώνουν οι Σέρβοι
O Πίτερς δεν σταματάει να πυροβολεί από το τρίποντο, ο Ουάσινγκτον προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα
51-94 από τον Χολ
51-92 απαντάει με τρίποντο ο Νιλικίνα
51-89 με τρίποντο του Ουάσινγκτον
48-86 από τον Χολ
48-84 με τρίποντο του Πίτερς
Μείωσε στους 33 πόντους (48-81) με τρίποντο ο Αμερικανός της Παρτιζάν
Ο Ουάσινγκτον προσπαθεί να διασωθεί από το ναυάγιο της Παρτιζάν
Δεν χρείαζεται άλλωστε
Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ έκατσαν στον πάγκο και πιθανότατα δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν
Για να δούμε η διαφορά θα πάει και πάνω από τους 40 πόντους;
43-79 με τρίποντο του Βεζένκοφ
43-76 από τον Μιλουτίνοφ
Δεν μετράει το καλάθι της Παρτιζάν, παραμένει το 43-74
45-74 μειώνει ο Καλάθης
43-74 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος του παρκέ στο τρίτο δεκάλεπτο
43-71 από τον Τζεκίρι
41-71 με μία βολή του Πέιν έπειτα από τεχνική ποινή στον Νιλικίνα
40-71 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
40-70 από τον Μιλουτίνοφ και στρογγυλή 30αρα!
40-68 μπροστά ο Ολυμπιακός με Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να βάζουν όποτε θέλουν καλάθι
37-64 απαντάει ο Μιλουτίνοφ
37-62 με τρίποντο του Μπόνγκα
Αν δεν πατήσουν φρένο οι Πειραιώτες, η διαφορά θα ξεπεράσει τους 30 πόντους
34-62 από τον Ντόρσεϊ
34-60 από τον Βεζένκοφ
34-57 με τρίποντο του Γουόκαπ
32-54 με μπροστάρη τον Ντόρσεϊ
31-52 με τρίποντο του Γουόκαπ
31-49 από τον Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακός έχει ισοπεδώσει τους Σέρβους στο δεύτερο δεκάλεπτο
31-47 με τρίποντο του Γουόκαπ
Δεν έχει αφήσει κανένα περιθώριο στους Σέρβους
31-44 με τρομερό κάρφωμα του Χολ
31-42 από τον Βεζένκοφ
31-40 με 2/2 βολές του Μπόνγκα
29-40 μειώνει ο Μπρούνο Φερνάντο
27-40 με τρίποντη βόμβα του Βεζένκοφ
27-37 με 2/2 βολές του Τζεκίρι
25-37 από τον Γουόρντ
25-35 από τον ασταμάτητο Βεζένκοφ
25-33 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ, ο οποίος είναι φοβερός και σήμερα
25-31 και πάλι από τον Ουάσινγκτον
Απαντάει με τρίποντο ο Γουόρντ για το 23-31
Λάκιτς για το 23-28
21-28 με κάρφωμα του Χολ
21-26 μειώνει ο Ουάσινγκτον
Στον πάγκο κατευθείαν από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μπήκε ξανά ο Βεζένκοφ στη θέση του που δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί ούτε για 2 λεπτά
Πρόβλημα με τα φάουλ και για τον Πίτερς που χρεώθηκε πολύ γρήγορα με 2
Στο μεταξύ, ο Μιλουτίνοφ χρεώθηκε με δεύτερο φάουλ και κάθισε στον πάγκο
19-26 με τρίποντο του Φουρνιέ
19-23 μειώνει ο Ουάσινγκτον
17-23 με τρίποντο του Νιλικίνα που μπήκε ζεστός κόντρα στην πρώην του ομάδα
Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ κάνουν τη διαφορά για τους Πειραιώτες στο ξεκίνημα του αγώνα
17-20 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
17-18 μειώνει με τρίποντο ο Μαρίνκοβιτς
14-18 από τον Βεζένκοφ
14-16 με 2/2 βολές του Ουάσινγκτον
12-16 με τρίποντο του Παπανικολάου
12-13 μειώνει ο Ουάσινγκτον
10-13 από τον Μιλουτίνοφ
10-11 με τρίποντο του Γουόκαπ
10-8 από τον Τζεκίρι
8-8 με 2/3 βολές από τον Πέιν, έπειτα από κακό φάουλ του Ντόρσεϊ
6-8 με καλάθι και φάουλ του Ντόρσεϊ
6-5 μειώνει με τρίποντο ο Βεζένκοφ
6-2 από τον Μπόνγκα
4-2 με 2/2 βολές του Μπρούνο Φερνάντο
2-2 απαντάει ο Ντόρσεϊ
2-0 από τον Μπρούνο Φερνάντο
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ.
Παρτίζαν: Πέιν, Μαρίνκοβιτς, Μπόνγκα, Οσετκόφσκι, Φερνάντο.
Η Παρτίζαν θα αγωνιστεί απόψε χωρίς τους Καρλίκ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Τζαμπάρι Πάρκερ και Μάριο Νάκιτς
Μούρινεν, Ουάσινγκτον, Οσετκόβσκι, Μποσνιάκοβιτς, Μαρίνκοβιτς, Ποκουσέβσκι, Πέιν, Μπόνγκα, Λάκιτς, Τζεκίρι, Φερνάντο, Καλάθης
Γουόκαπ, Νιλικίν, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πιτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, ΜαΚίσικ, Φουρνιέ
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 12-8 (7-3 εντός και 5-5 εκτός έδρας). Η Παρτίζαν βρίσκεται στο 6-15 (5-5 εντός και 1-10 εκτός έδρας), ρεκόρ που τη φέρνει στην τελευταία θέση της κατάταξης
