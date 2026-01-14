Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104 τελικό: Ερυθρόλευκο πάρτι στο Βελιγράδι

23:04 14.01.26

"Πιστεύουμε στο ρόστερ μας. Έχουμε βαθύ ρόστερ και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωθούμε", δήλωσε ακόμα ο Έλληνας προπονητής