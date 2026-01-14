Συμβαίνει τώρα:
Παρτιζάν – Ολυμπιακός live για την 22η αγωνιστική της Euroleague

Τη δεύτερη σερί νίκη του στην Euroleague θα ψάξει στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός, προκειμένου να βρεθεί στις πρώτες θέσεις της κατάταξης
Ο Βεζένκοφ
Euroleague
22η αγωνιστική
Ο Βεζένκοφ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

20:39 | 14.01.2026

12-13 μειώνει ο Ουάσινγκτον

20:39 | 14.01.2026

10-13 από τον Μιλουτίνοφ

20:38 | 14.01.2026

10-11 με τρίποντο του Γουόκαπ

20:38 | 14.01.2026

10-8 από τον Τζεκίρι

20:35 | 14.01.2026

8-8 με 2/3 βολές από τον Πέιν, έπειτα από κακό φάουλ του Ντόρσεϊ

20:34 | 14.01.2026

6-8 με καλάθι και φάουλ του Ντόρσεϊ

20:33 | 14.01.2026

6-5 μειώνει με τρίποντο ο Βεζένκοφ

20:32 | 14.01.2026

6-2 από τον Μπόνγκα

20:32 | 14.01.2026

4-2 με 2/2 βολές του Μπρούνο Φερνάντο

20:32 | 14.01.2026

2-2 απαντάει ο Ντόρσεϊ

20:31 | 14.01.2026

2-0 από τον Μπρούνο Φερνάντο

20:30 | 14.01.2026
Τζάμπολ στο Βελιγράδι
20:26 | 14.01.2026
Οι πεντάδες του αγώνα

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ.

Παρτίζαν: Πέιν, Μαρίνκοβιτς, Μπόνγκα, Οσετκόφσκι, Φερνάντο.

20:26 | 14.01.2026

Η Παρτίζαν θα αγωνιστεί απόψε χωρίς τους Καρλίκ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Τζαμπάρι Πάρκερ και Μάριο Νάκιτς

20:20 | 14.01.2026
20:19 | 14.01.2026
Με πολλά προβλήματα παρατάσσεται η Παρτιζάν, η οποία είναι η χειρότερη ομάδα της διοργάνωσης μετά την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς
20:19 | 14.01.2026
Η δωδεκάδα της Παρτιζάν

Μούρινεν, Ουάσινγκτον, Οσετκόβσκι, Μποσνιάκοβιτς, Μαρίνκοβιτς, Ποκουσέβσκι, Πέιν, Μπόνγκα, Λάκιτς, Τζεκίρι, Φερνάντο, Καλάθης

 
 

20:18 | 14.01.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Νιλικίν, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πιτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, ΜαΚίσικ, Φουρνιέ

 
20:18 | 14.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 12-8 (7-3 εντός και 5-5 εκτός έδρας). Η Παρτίζαν βρίσκεται στο 6-15 (5-5 εντός και 1-10 εκτός έδρας), ρεκόρ που τη φέρνει στην τελευταία θέση της κατάταξης

20:17 | 14.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague

