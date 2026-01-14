Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague.
Παρτιζάν – Ολυμπιακός live για την 22η αγωνιστική της Euroleague
12-13 μειώνει ο Ουάσινγκτον
10-13 από τον Μιλουτίνοφ
10-11 με τρίποντο του Γουόκαπ
10-8 από τον Τζεκίρι
8-8 με 2/3 βολές από τον Πέιν, έπειτα από κακό φάουλ του Ντόρσεϊ
6-8 με καλάθι και φάουλ του Ντόρσεϊ
6-5 μειώνει με τρίποντο ο Βεζένκοφ
6-2 από τον Μπόνγκα
4-2 με 2/2 βολές του Μπρούνο Φερνάντο
2-2 απαντάει ο Ντόρσεϊ
2-0 από τον Μπρούνο Φερνάντο
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ.
Παρτίζαν: Πέιν, Μαρίνκοβιτς, Μπόνγκα, Οσετκόφσκι, Φερνάντο.
Η Παρτίζαν θα αγωνιστεί απόψε χωρίς τους Καρλίκ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Τζαμπάρι Πάρκερ και Μάριο Νάκιτς
Μούρινεν, Ουάσινγκτον, Οσετκόβσκι, Μποσνιάκοβιτς, Μαρίνκοβιτς, Ποκουσέβσκι, Πέιν, Μπόνγκα, Λάκιτς, Τζεκίρι, Φερνάντο, Καλάθης
Γουόκαπ, Νιλικίν, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πιτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, ΜαΚίσικ, Φουρνιέ
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 12-8 (7-3 εντός και 5-5 εκτός έδρας). Η Παρτίζαν βρίσκεται στο 6-15 (5-5 εντός και 1-10 εκτός έδρας), ρεκόρ που τη φέρνει στην τελευταία θέση της κατάταξης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague
