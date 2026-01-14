Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Με ΜακΚίσικ και Νιλικίνα η ερυθρόλευκη δωδεκάδα

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ και τον Φρανκ Νιλικίνα, ενώ δεν υπολογίζει στον τραυματία Μόντε Μόρις και στον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο ΜακΚίσικ επέσρεψε μετά από ακριβώς δύο μήνες, ενώ ο Νιλικίνα είχε απουσιάσει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια των ερυθρολεύκων στη διοργάνωση.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Νιλικινά, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πιτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, ΜαΚίσικ, Φουρνιέ.