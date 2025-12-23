Συμβαίνει τώρα:
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι και όχι στη Βιέννη η αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Euroleague

Στο "Αλεξάνταρ Νίκολιτς" θα διεξαχθεί ο αγώνας Παρτιζάν - Ολυμπιακός
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Η Παρτιζάν ενημέρωσε ότι η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 14 Ιανουαρίου για την 22η αγωνιστική της Euroleague θα διεξαχθεί τελικά κανονικά στο Βελιγράδι και όχι στη Βιέννη, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά.

Η αρχική επιλογή είχε γίνει λόγω της διεξαγωγής του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο στην Belgrade Arena, ωστόσο η Παρτιζάν έκανε την Τρίτη (23/12) γνωστό πως ο αγώνας με τον Ολυμπιακό θα γίνει στο “Αλεξάνταρ Νίκολιτς” στο Βελιγράδι.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν

«Η KK Partizan Mozzart Bet θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο «Aleksandar Nikolić» στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Αν και το αρχικό πλάνο ήταν οι ασπρόμαυροι να παίξουν αυτόν τον αγώνα ως γηπεδούχοι στη Βιέννη λόγω της πληρότητας του Belgrade Arena, ελήφθη απόφαση για αλλαγή λόγω κινδύνων ασφαλείας που συνοδεύουν το μεγάλο ενδιαφέρον για τον εν λόγω αγώνα.

Σύμφωνα με αναφορές και εκτιμήσεις τοπικών υπηρεσιών στη Βιέννη, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα από ομάδες οπαδών που υποστηρίζουν έως και έξι ομάδες (Ραπίντ Βιέννης, Παναθηναϊκός, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν), κάτι που, μαζί με το ιστορικό των πρόσφατων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των προαναφερθέντων ομάδων, χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή πρόκληση για την ασφάλεια.

Με την επιθυμία να μην εμπλακεί σε αυτό το είδος έκθεσης σε ρίσκο, η KK Partizan Mozzart Bet αποφάσισε να επιστρέψει τον αγώνα στο Βελιγράδι, στο «Aleksandar Nikolic».

Η KK Partizan Mozzart Bet θα ανακοινώσει την απόφαση σχετικά με τους τρόπους εισόδoυ στην αίθουσα σε μεταγενέστερη ημερομηνία»

