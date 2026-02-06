Παρτιζάν – Παναθηναϊκός ανάλυση: Οι «καμένοι» βασικοί και το ανύπαρκτο ροτέισον του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 78-62 από Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague, όντας “αγνώριστος” σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι του και τη σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τον Εργκίν Αταμάν να έχει… πιέσει τους βασικούς γκαρντ για να πάρει ο Παναθηναϊκός το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι παίκτες του εμφανίστηκαν χωρίς ενέργεια κόντρα στην Παρτιζάν και γνώρισαν “βαριά” ήττα στο Βελιγράδι, με το σκορ να περιορίζεται στο τέλος.

Οι “πράσινοι” δεν βρήκαν άλλες λύσεις κόντρα στην ομάδα του Πεναρόγια και έτσι μοιραία ήρθε η… ανώμαλη προσγείωση στη Euroleague, με το ρεκόρ του “τριφυλλιού” να πέφτει στο 16-11.

«Καμένοι» Σλούκας και Γκραντ

Ο Κώστας Σλούκας και ο Τζέριαν Γκραντ έκανε τρομερό ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν ο λόγος που ο Παναθηναϊκός απέφυγε την ήττα στο τέλος, αλλά για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να παίξουν σχεδόν σε όλο το παιχνίδι.

Ως εκ τούτου, αμφότεροι δεν μπόρεσαν να εμφανιστούν με την ίδια ενέργεια και κόντρα στην Παρτιζάν, έχοντας μηδαμινή προσφορά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, όπως και ο Χουάντσο που ήταν επίσης καθοριστικός κόντρα στους Μαδριλένους.

Οι τρεις κορυφαίοι του Παναθηναϊκού στο προηγούμενο ματς, έμειναν μαζί στους 15 πόντους κόντρα στην ομάδα του Πεναρόγια και ο Αταμάν δεν βρήκε άλλες λύσεις για να πάρουν οι “πράσινοι” το διπλό.

Ο Σορτς και το ανύπαρκτο ροτέισον

Ο Παναθηναϊκός έδειξε κόντρα στη σερβική ομάδα ότι το πρόβλημα με το ροτέισον παραμένει. Ο προπονητής του “τριφυλλιού” έχει περιορίσει και πάλι σε μεγάλο βαθμό το ροτέισον, με αποτέλεσμα πολλοί παίκτες του να μην έχουν ρυθμό.

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μοναδικός που βρήκε χώρο και χρόνο κόντρα στην Παρτιζάν για να “φτιάξει” τα νούμερά του και πέτυχε 21 πόντους, όντας ο μοναδικός “διψήφιος” των “πρασίνων” στο ματς.

Ο Αταμάν έφερε όμως και από τα… βάθη του πάγκο τους Γκριγκόνις και Γιούρτσεβεν, οι οποίοι ήταν εμφανές ότι δεν είχαν το ρυθμό να βοηθήσουν την ομάδα τους. Το ίδιο ισχύει όμως και για τους Ρογκαβόπουλο και Τολιόπουλο, που δεν έχουν βρει με τη σειρά τους το ρόλο τους στην ομάδα.

Μένει να φανεί λοιπόν, αν ο Αταμάν θα μπορέσει να στηριχτεί μέχρι τέλους στο “σφιχτό” ροτέισον, όπως συνηθίζει να κάνει σε όλη του την καριέρα…