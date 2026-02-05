Αθλητικά

Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: Η ώρα του αγώνα και το κανάλι που θα μεταδώσει την αναμέτρηση για τη Euroleague

Εκτός έδρας δοκιμασία απόψε το βράδυ (05.02.2026) για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν
Δυο 24ωρα μετά την εντός έδρας υπερπροσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στα… παρκέ της Euroleague και ψάχνει να πάρει ένα πολύτιμο “διπλό” στο Βελιγράδι, στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν.

Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή ρεκόρ 16-10 στη Euroleague κι έτσι μπήκε ξανά -για τα καλά- στο «κόλπο» για το πλεονέκτημα έδρας, ενόψει playoffs. Η Παρτίζαν έχει μια απογοητευτική πορεία στη φετινή αγωνιστική περίοδο, με το ρεκόρ της να είναι αυτή τη στιγμή στο 8-18.

Εντός έδρας η ομάδα του Χοάν Πενιαρόγια έχει ρεκόρ 6-6, ενώ το εκτός έδρας ρεκόρ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν έχει θετικό πρόσημο (7-6). Το αποψινό Παρτιζάν – Παναθηναϊκός θα κάνει τζάμπολ στις 21:30, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα έχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Euroleague

18:00 Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4)

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (Novasports 2)

21:30 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (Newsit.gr, Novasports Prime)

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μονακό (Novasports 4)

21:45 Παρί – Φενέρμπαχτσε (Novasports 6)

