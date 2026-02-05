Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: Η ώρα του αγώνα και το κανάλι που θα μεταδώσει την αναμέτρηση για τη Euroleague

Δυο 24ωρα μετά την εντός έδρας υπερπροσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στα… παρκέ της Euroleague και ψάχνει να πάρει ένα πολύτιμο “διπλό” στο Βελιγράδι, στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν.

Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή ρεκόρ 16-10 στη Euroleague κι έτσι μπήκε ξανά -για τα καλά- στο «κόλπο» για το πλεονέκτημα έδρας, ενόψει playoffs. Η Παρτίζαν έχει μια απογοητευτική πορεία στη φετινή αγωνιστική περίοδο, με το ρεκόρ της να είναι αυτή τη στιγμή στο 8-18.

Εντός έδρας η ομάδα του Χοάν Πενιαρόγια έχει ρεκόρ 6-6, ενώ το εκτός έδρας ρεκόρ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν έχει θετικό πρόσημο (7-6). Το αποψινό Παρτιζάν – Παναθηναϊκός θα κάνει τζάμπολ στις 21:30, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα έχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Euroleague

18:00 Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4)

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (Novasports 2)

21:30 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (Newsit.gr, Novasports Prime)

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μονακό (Novasports 4)

21:45 Παρί – Φενέρμπαχτσε (Novasports 6)