Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα: Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στο αυτοκίνητο του αντιπροέδρου, Γιάννη Χριστοβασίλη

Σε δύσκολη κατάσταση η ιστορική ομάδα της Ηπείρου μετά τον υποβιβασμό στη Γ' Εθνική κατηγορία
Το γήπεδο του ΠΑΣ Γιάννινα/ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI)

Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα, Γιάννης Χριστοβασίλης, γιος του ιστορικού προέδρου, Γιώργου Χριστοβασίλη, βρήκε το αυτοκίνητό του σπασμένο, με το περιστατικό να ενδέχεται να έχει σχέση με την ηπειρωτική ομάδα και τον υποβιβασμό στη Γ’ Εθνική.

Το αυτοκίνητο του αντιπροέδρου του ΠΑΣ Γιάννινα, που ανήκε στον πατέρα του όσο ήταν εν ζωή, ήταν παρκαρισμένο στους Αμπελοκήπους Ιωαννίνων και άγνωστοι το βράδυ της Μ. Δευτέρας προκάλεσαν πολύ σημαντικές υλικές ζημιές. Ο Γιάννης Χριστοβασίλης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει το περιστατικό και να προχωρήσει σε μηνύσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημα στοιχειά που να συνδέουν το περιστατικό με τον υποβιβασμό του Άγιαξ της Ηπείρου, όμως η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αυτό.

Τη Μ. Τρίτη είχε προγραμματιστεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα στο ΠΕΑΚΙ, όμως επειδή δεν υπήρχε απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου στις 14:00.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo