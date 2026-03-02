Πέδρο Μάρτινς για την εμπόλεμη κατάσταση στο Κατάρ: «Αισθάνομαι ασφαλής, δεν σκέφτομαι να φύγω»

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται συνεχώς, μετά την κοινή πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, η οποία οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και προκάλεσε τα αντίποινα της Τεχεράνης. Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν ακόμα και στην Ντόχα του Κατάρ, με την κατάσταση αυτή να επηρεάζει και τον αθλητισμό στην περιοχή.

Στο Κατάρ, ως προπονητής της Αλ Γκαράφα, βρίσκεται ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε στην πορτογαλική “O Jogo” για το πως βιώνει τη δύσκολη αυτή κατάσταση, τονίζοντας ότι δεν σκέφτεται να φύγει από τη χώρα, αφού αισθάνεται αρκετά ασφαλής.

Ο Πέδρο Μαρτίνς μίλησε…

Για την κατάσταση στη Ντόχα και το αν υπήρξαν βομβαρδισμοί: «Υπήρχαν πύραυλοι που στόχευαν την Ντόχα, αλλά πιστεύω ότι από τους 66 που εκτοξεύτηκαν, μόνο δύο δεν αναχαιτίστηκαν. Και ακόμη και αυτοί οι δύο δεν εξερράγησαν εδώ. Πιθανότατα εξερράγησαν σε άλλες, πιο ερημικές τοποθεσίες και όχι στην ίδια την πόλη. Το σύστημα εναέριας ασφάλειας στο Κατάρ είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Χθες υπήρχε κάποια ανησυχία, αλλά σήμερα αισθανόμαστε πολύ λιγότερη σύγχυση. Επομένως, αισθάνομαι ασφαλής, τουλάχιστον όσο μπορώ συγκριτικά με τα όσα γίνονται, αλλά αισθάνομαι ασφαλής, ειλικρινά».

Για το αν υπάρχει προειδοποίηση πριν τις βομβιστικές επιθέσεις: «Ναι, μας προειδοποιούν με συναγερμό. Έχουμε δύο τύπους συναγερμού, έναν κίτρινο και έναν κόκκινο. Ο κόκκινος είναι μόνο ως έσχατη λύση, για παράδειγμα για να βρούμε καταφύγιο σε υπόγεια. Αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμα τέτοιου είδους συναγερμό. Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνουμε, τόσο από την κυβέρνηση του Κατάρ όσο και από την πορτογαλική πρεσβεία μας στο Ριάντ, είναι καλή, γεγονός που μας επιτρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι».

Για το αν συνεχίζει να κυκλοφορεί κανονικά στους δρόμους του Κατάρ ο κόσμος: «Ναι, ακόμα και σήμερα έπρεπε να αγοράσω διάφορα πράγματα για τις καθημερινές μου ανάγκες. Έπρεπε να πάω σε μια υπεραγορά και το έκανα. Και πολλοί άνθρωποι, όπως εγώ, έκαναν το ίδιο».

Για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν: «Μας συμβουλεύουν να μείνουμε σπίτι. Δεν μας περιορίζουν, αλλά μας συμβουλεύουν να μείνουμε σπίτι».

Για το αν φοβάται για το τι θα ακολουθήσει: «Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, είμαστε ανίσχυροι σε σχέση με ό,τι συμβαίνει. Αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα θα επανέλθουν στο φυσιολογικό. Οι σχέσεις μεταξύ Κατάρ και Ιράν είναι συνήθως καλές και νομίζω ότι όλοι οι πύραυλοι που αποστέλλονται σε αυτήν την περιοχή κατευθύνονται κυρίως σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Και ως εκ τούτου, δεν έχουν αναφερθεί ακόμη περιστατικά μεταξύ του πληθυσμού. Έχω δει ότι αυτό έχει συμβεί στο Μπαχρέιν και τα Εμιράτα, αλλά όχι εδώ».

Για το αν σκέφτεται να φύγει από τη χώρα: «Όχι, δεν σκέφτομαι να φύγω. Αισθάνομαι κάπως ασφαλής μέχρι στιγμής. Αλλά είναι επίσης αδύνατο να φύγω, επειδή ο εναέριος χώρος έχει κλείσει και νομίζω ότι θα είναι κλειστός μέχρι τη μία το πρωί στις 3. Ξέρω ότι κάποιοι Πορτογάλοι προσπάθησαν να πάνε στη Σαουδική Αραβία για να φτάσουν στη συνέχεια στην Πορτογαλία. Αλλά δεν είναι αυτό που σκέφτομαι. Σκέφτομαι να μείνω εδώ, ειδικά επειδή, όπως είπα, το επίπεδο ασφάλειας μου επιτρέπει ακόμα να παραμείνω στη χώρα».