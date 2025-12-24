Πέισερς – Μπακς 94-111: Πέρασε από την Ιντιάνα η ομάδα του Μιλγουόκι με Κέβιν Πόρτερ

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομάδα που έμπαινε στα παρκέ και έπαιρνε τα «ροζ φύλλα» αγώνα, έχοντας στη σύνθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τα «Ελάφια» πάντως πήραν το ματς με τους Ιντιάνα Πέισερς με 111-94 και με αυτόν τον τρόπο επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες.

Οι Μιλγουόκι Μπακς άντεξαν στην αντεπίθεση των Πέισερς στην 4η περίοδο και έφτασαν στην 12η νίκη τους στο σεζόν στο ΝΒΑ, έχοντας όμως αρνητικό ρεκόρ (12-18) και ρίχοντα;ς την ομάδα της Ιντιάνα στο 6-24.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαίος των Μπακς ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε ακόμη μια γεμάτη εμφάνιση για τον πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ.

Κορυφαίος των Μπακς ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε ακόμη μια γεμάτη εμφάνιση. Τα “Ελάφια” είχαν 10/30 από το τρίποντο, σε αυτή την αναμέτρηση.

Από την πλευρά των Ιντιάνα Πέισερς, ξεχώρισε για ακόμη ένα ματς ο Πασκάλ Σιάκαμ, με τον Καμερουνέζο φόργουορντ να ολοκληρώνει το ματς με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.