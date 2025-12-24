Αθλητικά

Πέισερς – Μπακς 94-111: Πέρασε από την Ιντιάνα η ομάδα του Μιλγουόκι με Κέβιν Πόρτερ

Εδώ και καιρό τα "Ελάφια" αγωνίζονται χωρίς τον τραυματία, Γιάννη Αντετοκούνμπο
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/AJ Mast

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομάδα που έμπαινε στα παρκέ και έπαιρνε τα «ροζ φύλλα» αγώνα, έχοντας στη σύνθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τα «Ελάφια» πάντως πήραν το ματς με τους Ιντιάνα Πέισερς με 111-94 και με αυτόν τον τρόπο επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες.

Οι Μιλγουόκι Μπακς άντεξαν στην αντεπίθεση των Πέισερς στην 4η περίοδο και έφτασαν στην 12η νίκη τους στο σεζόν στο ΝΒΑ, έχοντας όμως αρνητικό ρεκόρ (12-18) και ρίχοντα;ς την ομάδα της Ιντιάνα στο 6-24.

Κορυφαίος των Μπακς ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε ακόμη μια γεμάτη εμφάνιση για τον πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ.

Κορυφαίος των Μπακς ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε ακόμη μια γεμάτη εμφάνιση. Τα “Ελάφια” είχαν 10/30 από το τρίποντο, σε αυτή την αναμέτρηση.

Από την πλευρά των Ιντιάνα Πέισερς, ξεχώρισε για ακόμη ένα ματς ο Πασκάλ Σιάκαμ, με τον Καμερουνέζο φόργουορντ να ολοκληρώνει το ματς με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
199
149
147
109
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo