Ο Ινφαντίνο εξετάσει την πρόταση να υπάρχει ένα γήπεδο σε κάθε χώρα που να φέρει το όνομα του Πελέ.

Σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού, ο πρόεδρος της FIFA βρέθηκε στη Βραζιλία για το τελευταίο αντίο στον Πελέ και φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει τουλάχιστον ένα γήπεδο στη χώρα το οποίο θα φέρει το όνομα του Βραζιλιάνου θρύλου του ποδοσφαίρου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα διεξάγεται το λαϊκό προσκύνημα στο γήπεδο της Σάντος για τον Πελέ, ενώ την Τρίτη θα ακολουθήσει η περιφορά της σορού στη Σάντος.

Infantino, in Brazil, saying FIFA wants every country in the world to name a stadium after Pele pic.twitter.com/ooyfGvDJ72