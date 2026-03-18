Πελεγκρίνι για το Μπέτις – Παναθηναϊκός: «Στην Ευρώπη δεν μπορείς να θεωρείς κανέναν αντίπαλο κατώτερό σου»

Ο προπονητής της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, ενόψει της εντός έδρας ρεβάνς της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League.

Ο Χιλιανός τεχνικός ανέφερε πως η Μπέτις πρέπει να είναι δημιουργική και πιο έντονη κόντρα στον Παναθηναϊκό σε σχέση με το ματς του ΟΑΚΑ (σ.σ. όπου ηττήθηκε με 1-0) και τόνισε πως κανείς δεν πρέπει να υποτιμά τον αντίπαλό του στην Ευρώπη, ούτε να τον θεωρεί κατώτερο από τη δική του ομάδα. Μάλιστα, επισήμανε πως οι πράσινοι έχουν και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία…

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι σημείωσε πως η ομάδα του καλείται να πάρει μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης και έστειλε μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας που θα βρεθεί στο γήπεδο: “Αύριο, μαζί, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο να φτάσουμε στα προημιτελικά για πρώτη φορά”.

«Προσεγγίζω το παιχνίδι με πολλή ηρεμία, κάτι που πιστεύω ότι χρειαζόμαστε. Θα ήταν ιστορικό να φτάσουμε στα προημιτελικά για πρώτη φορά. Οι παίκτες είναι αυτοί που ανταποκρίνονται. Η σεζόν είναι πολύ παρόμοια με όλες τις άλλες που είχαμε, με καλές και κακές στιγμές, αλλά με μια απόλυτα αφοσιωμένη ομάδα. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε από το πρώτο λεπτό. Με την ηρεμία της γνώσης ότι είναι 90 λεπτά, αλλά και με την ένταση που απαιτεί», δήλωσε αρχικά ο Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Τι πρέπει να αλλάξει σε σχέση με τον πρώτο αγώνα: «Ήταν ένας περίεργος αγώνας. Είχαμε σχεδόν 70% κατοχή και δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες στην αρχή. Ίσως το να έχουμε έναν επιπλέον παίκτη ήταν υπερβολική αυτοπεποίθηση και μάλιστα μείωσε τη δημιουργικότητά μας, μέχρι εκείνο το αμφισβητήσιμο πέναλτι που μας κόστισε. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, έντονοι. Δεν πρέπει να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ πριν από το πρώτο. Το παιχνίδι μας πρέπει να είναι έντονο στην ανάκτηση της κατοχής και δημιουργικό με την μπάλα».

Για το αν υπάρχει υποχρέωση πρόκρισης: «Αναμφίβολα, θα ήταν πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Πάντα έλεγα ότι στην Ευρώπη δεν πρέπει ποτέ να θεωρείς κανέναν αντίπαλο κατώτερό σου. Η Μπόντo το απέδειξε αυτό. Στην Ευρώπη, δεν μπορείς να έχεις υπερβολική αυτοπεποίθηση. Είναι ένας αγώνας εναντίον μιας ομάδας που έχει συνηθίσει να παίζει σε διεθνείς διοργανώσεις. Πρέπει να ξέρουμε πώς να ανατρέψουμε αυτό το 1-0 και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Το αν είναι υποχρέωση ή όχι, είναι διαφορετικό θέμα».

Θέλησε στη συνέχεια να στείλει ένα μήνυμα στους οπαδούς: «Ξέρουμε ήδη πόσο παθιασμένοι είναι οι οπαδοί της Μπέτις. Όσο πιο ενωμένοι είμαστε στα 90 λεπτά, τόσο το καλύτερο για την αυτοπεποίθηση των παικτών. Είπα την περασμένη εβδομάδα ότι έβρισκα όλη την ένταση περίεργη, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη σεζόν που είχαμε τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα. Φτάσαμε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, είμαστε στους 16 της Ευρώπης και όλη η ένταση μου φάνηκε περίεργη. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες στο ματς με τη Θέλτα και στο ντέρμπι. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα έδειξε μια διαφορετική πλευρά και μας χειροκρότησαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι λάθος αν οι οπαδοί δεν μας υποστηρίζουν σε συγκεκριμένες στιγμές. Αύριο, μαζί, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο να φτάσουμε στα προημιτελικά για πρώτη φορά».

Για το αν θα παίξει με δύο φορ: «Υπάρχουν πολλές επιλογές. Όλες σχετίζονται άμεσα με την απόδοση, τη δημιουργικότητα και την ακρίβεια του παίκτη. Θα δούμε αύριο ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση, είτε με δύο επιθετικούς, είτε με το τρέχον σύστημα… Θα δούμε αύριο».

Αν θα ήταν αποτυχία ο αποκλεισμός: «Θα ήταν ένα μεγάλο πισωγύρισμα, επειδή θα χάναμε στην έδρα μας μπροστά στους οπαδούς μας. Έχουμε δύο δρόμους για το Champions League. Ο ένας θα ήταν με έναν τίτλο, που θα ήταν αξέχαστος για τον σύλλογο, και ο άλλος είναι μέσω του πρωταθλήματος. Η πιθανότητα να πάει η πέμπτη θέση στο Champions League είναι ακόμα ρεαλιστική και θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε βαθμό. Θα ήταν ένα μεγάλο πισωγύρισμα, αλλά δεν πρέπει να μας αποσπάσει την προσοχή από τους στόχους μας».

Πώς τα πάει ο Άμραμπατ: «Στο προηγούμενο ματς, λόγω των συνθηκών, δεν χρειαζόμασταν αμυντικό μέσο, οπότε δεν πήρε χρόνο παιχνιδιού. Θα δούμε αν θα τον πάρει αύριο».

Ένα σχόλιο για την απόφαση του CAF να δώσει στα χαρτιά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο: «Είναι δύσκολο να εκφέρω γνώμη. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσεις ένα τρόπαιο. Υπάρχουν κανονισμοί. Δεν είναι ένα θέμα με το οποίο είμαι αρκετά εξοικειωμένος για να σχολιάσω. Ο καλύτερος τρόπος είναι πάντα να κερδίζεις στο γήπεδο, και αν συνέβη με άλλους τρόπους, είναι να τηρείς τους κανόνες του αθλήματος».