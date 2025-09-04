Πελίστρι: «Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, πολύ ανταγωνιστικό το ελληνικό πρωτάθλημα»

Ο Φακούντο Πελίστρι μίλησε σε Μέσο της Ουρουγουάης, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού να τονίζει πως είναι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως το πρωτάθλημα της Super League είναι σε καλό επίπεδο.

O Φακούντο Πελίστρι ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην Εθνικής Ουρουγουάης και βρίσκεται στη διάθεση της «σελέστε» για τους αγώνες απέναντι σε Περού (05/09, 02:30) και Χιλή (10/09, 02:30) στα προκριματικά του Παγκόσμιου Κύπελλού εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην συνέντευξη τύπου, με τον πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να στέκεται στην σημασία που έχει να φορά το εθνόσημο στο στήθος και την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο 23χρονος εξτρέμ θέλησε να υπογραμμίσει και τα καλά του αγωνιστικά στοιχεία, τα οποία τον κάνουν να ξεχωρίζει.

«Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, αποκτώ πολύτιμη εμπειρία εκεί και η λίγκα είναι αρκετά ανταγωνιστική. Όταν ένας παίκτης αποκτά εμπειρία, αυτό είναι πάντα καλό και τον βοηθάει όταν έρχεται στην εθνική ομάδα. Από την πλευρά μου, θα προσπαθώ πάντα να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά μου: παίζοντας ως εξτρέμ, χρησιμοποιώντας την ταχύτητά μου, προσπαθώντας να ξεφύγω από τον αντίπαλο και συμβάλλοντας επίσης στην άμυνα» ανέφερε αρχικά ο 23χρονος ποδοσφαιριστής, για να προσθέσει:

«Κάποιες φορές, όταν είσαι συνεχώς στο 100%, προπονήσεις και παιχνίδια, προπονήσεις και παιχνίδια, χάνεις την αίσθηση των πραγμάτων, και η ευκαιρία να έρχεσαι τακτικά στην εθνική ομάδα και να απολαμβάνεις τόσα πολλά είναι ένα τεράστιο προνόμιο. Το να μπορείς να επιστρέφεις κάθε φορά είναι μια τεράστια χαρά. Κάθε φορά που πατάς στο προπονητικό κέντρο, ξαναβλέπεις τους συμπαίκτες σου, αυτές είναι στιγμές που σου δίνουν ενέργεια, σε βοηθούν να αναρρώσεις, και όταν επιστρέφεις στην ομάδα σου, είσαι ακόμη πιο φορτισμένος. Όταν μαζευόμαστε εδώ, απολαμβάνουμε να παίζουμε μαζί και να προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο για την Ουρουγουάη».

Aξίζει να σημειωθεί πως ο Πελίστρι βρίσκεται στον Παναθηναϊκό από το καλοκαίρι του 2024, όταν οι «πράσινοι» έδωσαν έξι εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στο διάστημα που βρίσκεται στη χώρα μας, ο Ουρουγουανός σε 41 παιχνίδια μετρά τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ σε πρωτάθλημα, Κύπελλο Ελλάδας και Ευρώπη.